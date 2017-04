Cameroun: Les stickers muraux mettent l'ambiance

Apparus dans les commerces locaux depuis peu, ils donnent aisément fière allure à nos intérieurs

On connaissait le papier peint. Désormais, il faut se familiariser avec les stickers muraux, espèces d'autocollants géants. Simples, design, tendance et pas chers, ils constituent un bon moyen pour décorer l'intérieur de votre maison, de votre appartement ou de votre bureau. Ils s'appliquent facilement sur les murs, le mobilier ou les fenêtres, et relookent la décoration en un clin d'œil.

Des milliers de modèles existent sur le marché pour tous les goûts, les âges, toutes les pièces et toutes les situations, permettant à chacun de refaire son intérieur au gré de ses envies.

Au rang des nombreuses thématiques qui vous permettront de faire le plein d'idées déco : des stickers animaux et design, aux stickers enfants et bébés, en passant par les modèles musique, pays, villes, sports ou encore phosphorescents et ardoises.

Et pour ceux souhaitant retoucher la décoration murale d'une pièce en particulier, tout est prévu. Vous aurez définitivement l'embarras du choix entre des adhésifs décoratifs pour chambres, cuisines ou salles de bain et toilettes. Et ce à moindre coût.

En effet, selon la taille, les stickers décoratifs sont disponibles à tous les prix : 2000 Frs, 3000, 3500, 5000, 7000 F et plus. Les stickers muraux sont des outils « prêts à poser » et l'application sur la surface souhaitée est à la portée de tous.

Ils peuvent être placés n'importe où dans la maison ou le bureau, pour transformer l'espace de vie et de travail en un environnement accueillant et esthétique.

Réalisés à partir de vinyle acrylique de qualité supérieure, ils sont faciles à appliquer sur n'importe quelle surface telle que les murs, les portes, les portes de douche, les tables, les matériaux métalliques ou plastiques, les meubles en bois, ou encore les vitres des fenêtres.

Vous n'avez plus à vous compliquer la vie avec des décorateurs professionnels aux tarifs exorbitants pour créer l'espace de vos rêves.