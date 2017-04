Maroc: Georges Wassouf, Mohamed Al Salem et Hussein El Deek en concert au Festival Mawazine

Les chanteurs talentueux Mohamed Al Salem, Hussein El Deek et l'icône de la chanson arabe Georges Wassouf se produiront respectivement sur la scène Nahda le lundi 15 et le samedi 20 mai, dans le cadre de la 16-ème édition du Festival Mawazine rythmes du monde.

La scène orientale du Festival Mawazine offrira au public marocain deux soirées de grandes émotions, où les voix de la Syrie et de l'Irak seront à l'honneur, indique un communiqué des organisateurs.

La première partie de la soirée du lundi 15 mai sera assurée par le chanteur irakien Mohamed Al Salem, qui a démarré sa carrière artistique en 2006 et a rencontré le succès en 2011, grâce à son titre Qalb Qalb, mais aussi Ahwak ana et Akhbar Al hwy.

Ces chansons ont fait de lui le chanteur irakien qui a atteint le plus de recherches sur Google en Arabie Saoudite. En 2014, Al Salem a produit de nombreux titres devenus des hits sur YouTube, tels que Mazah Masriyah, et Rabeetah. En 2016, il a lancé les titres Naam Enta et Zak men Zak. Juste après, c'est Hussein Al Deek qui se produira sur la scène Nahda.

Né en 1984 en Syrie, Hussein Al Deek est un chanteur populaire issu d'une grande famille d'artistes. Il a démarré sa carrière en 2000 avec le titre Nater Bent Al Madrasa (fille de l'école). Il a collaboré avec le maestro Talal Da'our pour faire de sa chanson Petit monde un premier grand succès.

En 2013, l'artiste a présenté le titre Ghir ma bakhtar (ce que je choisis), en collaboration avec le parolier Riad Al Ali et le compositeur Talal Da'our. Hussein Al Deek est considéré aujourd'hui comme un des artistes syriens les plus populaires dans le monde arabe, avec à son actif plus de 25 chansons et 10 vidéos clip.

Quant à la soirée de clôture de la scène Nahda, elle promet d'être mémorable puisque le tant attendu Georges Wassouf sera au Maroc. Il est considéré comme un des meilleurs représentants de la chanson arabe. Son timbre de voix inimitable et ses grands titres ont marqué plusieurs générations.

Enfant miraculeux, ce grand artiste commence à se faire remarquer dès l'âge de 10 ans, dans les fêtes de mariage où il interprétait les chansons d'Oum Kalthoum et de Warda. Comme plusieurs artistes arabes, Georges Wassouf participe à l'émission Studio El Fan en 1980 et se fait rapidement un nom dans le milieu.

Wassouf demeure l'un des rares chanteurs à avoir attiré des millions de fans en très peu de temps et à un très jeune âge. Parmi les chansons qui ont fait ses débuts et son succès : El Hawa Sultan, grâce à laquelle on le surnomme "Sultan El-Tarab", Rohi ya Nesmah, Helif el-Amar et Law Naweit.

En 2009, Georges Wassouf sort l'album Allah Karim qui se vend à des milliers d'exemplaires dans le monde, suivant ainsi le succès des autres opus du chanteur tels que Kalamek Ya Habibi en 2007 ou encore Salaf Wi Deine, en 2003, et qui fut un énorme succès au Moyen-Orient.

À 55 ans, Georges Wassouf a réussi une carrière artistique extraordinaire avec plus de 30 albums et de nombreuses tournées mondiales.

Créé en 2001, le Festival Mawazine rythmes du monde offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et Salé les carrefours de rencontres exceptionnelles entre le public et une pléiade d'artistes de renom.