Cameroun: Wouri - Les défis de Mache Njouonwet

« Vous êtes le préfet de tous, ne soyez donc l'otage de personne, afin de préserver l'éthique républicaine », a ajouté le gouverneur, invitant le préfet entrant du Wouri à décourager les commérages et autres colporteurs d'intrigues dans son entourage. Il devra en revanche astreindre ses collaborateurs à la rectitude, à la rigueur, à la discipline et à l'assiduité.

La ville est en proie au désordre urbain. Mais elle est aussi en plein chantier, au plan routier, immobilier, et d'ouvrages divers (aménagement des drains en cours, etc.). Le préfet devra s'impliquer sur de nombreux plans pour la conduite heureuse des projets et des opérations projetées.

