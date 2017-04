Maroc: L'ASS s'empare du fauteuil de leader du championnat de basketball

Le championnat national de la division Excellence de basketball s'est poursuivi, mercredi, pour le compte de la deuxième journée retour. Cette manche a connu des résultats conformes à la logique puisque tous les clubs hôtes se sont imposés à l'exception de la RST battue à Tanger par l'ASS.

Profitant du repos du CRA et de la défaite du WAC à Fès, l'Association Sportive de Salé avec sa pléiade de joueurs internationaux, Zouita, Najah, Mesbahi, Kourdou et Chouaâ, s'est imposée avec l'art et la manière devant une formation de la RST en deçà de sa forme habituelle sur le score de 63/89.

A Marrakech, le KACM a eu raison de la modeste formation de la RSB sur le score 67/50. De son côté, l'ASFAR a disposé de l'équipe de l'Itri de Nador sur la marque de 90/82.

A la lecture de ce résultat, on se rend compte que la lutte était acharnée puisque les visiteurs n'étaient pas une proie facile et si ce n'était leur manque d'expérience, le résultat aurait penché de leur côté.

A Rabat, le FUS, en deuil suite au décès accidentel du fils du coach adjoint Said Machkour, n'a trouvé aucune difficulté à engranger les 3 points de la victoire aux dépends du KAC de Kénitra.

Le score final de 64/43 en dit long sur la domination des coéquipiers de Nadim Soufiane en attendant la suite du concours pour espérer une éventuelle qualification au play-off.

La salle du 11 Janvier à Fès a été le théâtre d'un match à suspense entre le MAS et le WAC et qui a tourné en fin de compte à l'avantage des locaux sur le score de 74 à 73 (scores des quatre quart-temps : 20-16, 38-40, 53-51 et 74-73).

Il convient de signaler en dernier lieu que le championnat abordera en cette fin de semaine et lundi les péripéties de la troisième journée de la phase retour avec au programme des rencontres intéressantes, notamment celles devant opposer le WAC à l'ASFAR, l'ASS au CRA et pour le bas du tableau le KAC au KACM.