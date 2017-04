Sénégal: Repli de 0, 2 % de l'Indice harmonisé des prix à la consommation

Dakar — L'Indice harmonisé des prix à la consommation du mois de mars 2017 s'est replié de 0,2%, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

"Cette évolution résulte principalement de la diminution des prix des services de +communication+, des +articles d'habillement et chaussures+ et des +produits alimentaires et boissons non alcoolisées+", explique l'ANSD.

Elle relève qu"'en variation annuelle, les prix à la consommation ont progressé de 2,4%".

En février, l'Indice harmonisé des prix à la consommation avait reculé de 0,1%. Cette évolution était liée au "repli des prix des services de +logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles+, des services de +santé+ et des +boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants+".

En janvier, l'Indice harmonisé des prix à la consommation avait enregistré un recul de 1,1%, "principalement" en raison de "la baisse des prix des +produits alimentaires et boissons non alcoo-lisées+, des services de +santé+ et des +boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants+".