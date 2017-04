Sénégal: Fadel Barro - «Nous appelons à une manifestation pacifique»

«Il n'y aura pas de plan A, ni de plan B, encore moins de plan C. On reste sur le plan A qui consiste à organiser un grand rassemblement à la Place de l(Obélisque. les autorités administratives viennent de nous signifier que la marche a été autorisée et qu'elle sera encadrée.

Nous demandons aux Sénégalais de rester sereins et de venir massivement alerter et dire à nos autorités les points sur lesquels nous sommes en désaccord, dire aussi à ces Sénégalais-là qu'ils ont le droit de manifester et d'exiger de l'autorité qu'ils puissent se rassembler en paix, dans la non-violence.

Y'en a marre est un mouvement non violent et c'est à cela que nous appelons les Sénégalais qui viendront à la manifestation à la Place de l'Obélisque.

Nous demandons à ces Sénégalais de respecter ce mot d'ordre de paix, de non-violence, de discipline et de non-violence.

Nous voulons dire à tous les partis politiques et organisations de la société civile qui viendront à ce rassemblement que c'est un rassemblement pacifique et que nous ne tolérons pas les provocations même venant de notre camp.

Nous demandons aux Sénégalais qui viendront à la Place de l'Obélisque de se conformer à leurs responsabilités et nous meur disons que notre rassemblement est une manifestation responsable...

Le Sénégal est une démocratie majeure, il faut qu'on soit des citoyens à la hauteur de cette démocratie.

Mais aussi des autorités à la hauteur de cette démocratie. Et cela commence par ceux qui détiennent les institutions. Il faut qu'ils soient à la hauteur et qu'ils prennent toutes les dispositions.

Il faut que les gens sachent que nous sommes au courant de tout. Il y'en a qui ont à peine voilé leurs menaces de vouloir venir déstabiliser et saboter, provoquer, orchestrer de la violence et la mettre sur le dos de Y'en a marre.

On prend les Sénégalais, l'opinion nationale et internationale à témoin que nous appelons à une manifestation de paix. Il y a eu des précédents dans nos manifestations et nous avons été à la hauteur.

Demain, aussi (aujourd'hui-ndlr), nous serons à la hauteur. C'est aux autorités de prendre les dispositions nécessaires pour contrecarrer toutes les tentatives de sabotage de notre rassemblement...

Nous demandons aux Sénégalais de venir en noir parce qu'il y a des zones d'ombre à éclairer. Des tee-shirts noirs, des casquettes noires mais surtout avec des drapeaux du Sénégal.

Nous demandons à tout le monde de ne pas venir avec des effigies de partis politiques, des marques de soutien d'un quelconque camp ou d'une quelconque orientation partisane mais de venir simplement avec le drapeau du Sénégal parce que le Sénégal en vaut la peine. Encore une fois, c'est un rassemblement pacifique... »