Afrique: Visa d'entrée en Belgique - Voici comment on ridiculise les africains

Bonjour à tous le monde. Je m'appelle Yolli Y, né au Cameroun, médecin formé à l'ULB Belgique , propriétaire d'une clinique à Douala, employeur de 24 personnes. Le but de publier cet article sur camer.be est de montrer aux belges, et aux européens, comment sont traités les étrangers et combien ils galères rien que pour avoir le droit de visiter la Belgique.

Je suis un jeune Camerounais ,passionné de voyage et aimant tout particulièrement Bruxelles, j'ai déposé contre accusé de réception une demande de visa le 05 janvier 2017 à l'ambassade de Belgique à Yaoundé au Cameroun. J'étais supposé me rendre en Belgique le 6 avril pour assister à colloque des médecins à Liège.

Le 30 mars, je me rends sur le site internet https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/index.html et constate que depuis le 12 janvier la décision a été rendue "REJET". Date de la décision:Jan 12 2017

Voici ce que je lis également sur ce site "La décision est en principe envoyée le jour où elle est prise. Un délai de quelques jours peut cependant s'écouler avant sa réception effective par le poste diplomatique ou consulaire."

Las d'attendre d'être informé du motif du rejet de mon dossier, je me rends à l'ambassade de Belgique à Yaoundé le 2 avril pour récupérer mes papiers. Ce que j'ai fait sans que personne n'ose m'informer du motif du rejet de mon dossier.

Le même jour, j'ai envoyé un mail à l'office des étrangers Belge qui a traité le dossier

En résumé, les arguments de refus sont les suivants :

1. Je n'ai pas précisé la durée de mon séjour, et n'ai pas montré mon intention de quitter la Belgique.

2. Je ne connais personne en Belgique

3. Mon revenu n'est pas précisé

J'ai fais un recours en précisant bien que :

- Je compte rester entre deux et quatre jours à l'adresse : Rue des M....., 4000 Liège (l'auberge où j'ai logé la dernière fois en 2014), donc je n'ai pas l'intention de rester là-bas.

- J'ai un revenu stable : je suis médecin avec un bon salaire (j'ai joint une attestation de travail et mes trois dernières fiches de paie).

Suite à mon recours, du 2 avril j'ai reçu la réponse suivante :

En résumé, on m'a dit que mes arguments ne satisfaisaient pas et par conséquent qu'ils maintenaient leur décision. A la fin du courrier, on m'a invité à renouveler ma demande.

Pensez-vous que ces raisons sont vraiment justifiables vu mon dossier ?

C’est vrai qu’on ne choisit pas sa terre de naissance et que dans ce monde, il y a des gens qui naissent dans des pays mal considérés. Je suis désormais de ceux qui pensent que les Européens se moquent beaucoup de nous. Ils minimisent les Africains, les chosifient.

Voyager à travers l'Afrique plus facile pour Européen qu'un citoyen africain. Sans visa, le premier peut se rendre en moyenne dans plus de pays que le second.

Un vrai paradoxe . Pour de nombreux africains, obtenir un visa d'entrée en Europe relève du parcours du combattant.

Raison pour laquelle, face à l'hypocrisie européenne, plusieurs migrants africains sont parfois obligés de prendre la voie maritimes avec tous les risques qu'elles comportent pour se rendre en Europe.