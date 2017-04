Sénégal: Lancement d'un nouveau mouvement politique pro - Khalifa Sall

Par ailleurs, convaincus que Khalifa Sall est le candidat qui peut améliorer la situation du peuple en rendant les denrées de premières nécessités plus abordadables et l'école sénégalaise plus performante qu'actuellement, Youssou Mbow et quelques leaders de l'opposition venus assister à la rencontre ont décidé d'investir le maire de Dakar comme leur candidat à la présidentielle à venir.

Un nouveau parti politique émerge des flancs du Parti Socialiste (PS). Pour cause, Youssou Mbow ancien membre actif dudit parti, a procédé hier, jeudi 06 avril, au lancement de son mouvement politique dénommé RASSURE (Rassemblement pour un Sénégal Uni et Républicain) qui compte porter le maire de Dakar Khalifa Sall comme son candidat à la présidentielle de 2019.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.