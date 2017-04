Derrière le panel prévu pour mobiliser l'ensemble des intellectuels qui vont échanger sur le thème du jour, et le concours d'Art culinaire, les artistes de renommée tels que Ndella Khalass, le collectifs des slameurs de Kaolack, Marco Codjia de la France, Adji Fall, Lamine Sène, le groupe «Dokhou Mbeddmi», Dame Sène, Samba «Dox Wakhal» et les artistes locaux de Kaolack vont rivaliser de leurs performances sur les scènes de l'Alliance française.

Et pour magnifier sa démarche, elle a choisi Matta Sy Diallo comme marraine d'honneur de ce festival. D'abord pour sa bravoure en tant que femme, mais surtout ses multiples actions de plaidoyer en direction de la gent féminine et pour le respect de celle-ci.

