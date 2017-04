La faculté de médecine, de pharmacie, de d'odontologie débattra aussi de sous thèmes comme la couverture maladie universelle, la réforme sur les (Lmd) et la sécurité alimentaire, sécurité sanitaire et zoonoses.

Et de poursuivre : «ça fait mal pour le praticien de voir un patient en urgence et qu'on ne peut rien faire pour lui, parce qu'on a les mains liées. Des passerelles doivent être trouvées afin que tout le monde puisse en bénéficier».

Mais, ce n'est toujours pas le cas, car derrière ces actes quelqu'un doit payer. Les gens ne bénéficient pas de couverture maladie et il est temps qu'ils y pensent et commencent à s'inscrire dans les instances qui les permettront d'être pris en charge en cas d'urgence», a fait comprendre le Pr Ba qui s'exprimait hier, jeudi 6 avril, sur l'importance du thème central de ces journées à savoir, «la gestion des urgences».

«La gestion des urgences reste un véritable problème de santé publique», a fait savoir le Pr Serigne Abdoul Bâ, cardiologue à l'hôpital Aristide Le Dantec. Occasion choisie pour débattre de ce problème lors des 18èmes journées médicales, pharmaceutiques, odontologiques et vétérinaires de Dakar qui démarre le 10 avril prochain et ce jusqu'au 13 courant.

