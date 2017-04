Sénégal: Production laitiére nationale - Le gouvernement a importé plus de 1000 genisses gestantes

« Le Sénégal débourse chaque année 60 milliards de francs pour acheter de la poudre de lait ou du lait liquide. Si on investit cet argent dans le secteur de l'élevage, je pense que nous pourrons atteindre les objectifs de consommation de 35 à 37 mille litres de lait par jour et de 25 à 30 mille Kg de viande d'ici à 2030. Nous allons tout faire pour que les éleveurs et les organisations de professionnelles de l'élevage soient les porteurs de ce projet », a-t-elle promis.

Pour sa part, Aminata Mbengue Ndiaye, Ministre de l'élevage et de la production animale, a fait savoir qu'avec ces 1000 vaches, le Sénégal va avoir une production de 25 mille litres de lait par jour. Selon elle, il va falloir que ce lait soit transformé et acheté par les industriels pour l'incorporer dans les produits qu'ils vont mettre à la disposition de la population sénégalaise.

Par ailleurs, Mamadou Ba invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour accompagner le secteur de l'élevage. « Nous sommes confiants que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures d'accompagnement pour le développement de la filière lait notamment la facilitation de l'accès au foncier, la suspension de la Tva et l'allégement des coûts de l'électricité et de l'eau », a-t-il fait part.

