Sénégal: Législatives 2017 - Le pouvoir central fixe ses conditions

La Direction générale des élections (Dge) a réuni hier, jeudi 6 avril, les partis politiques et entités indépendantes voulant prendre part aux prochaines échéances électorales autour d'un atelier de formation sur «La constitution et le dépôts des listes et dossiers de candidature».

Occasion pour cette instance du ministère de l'intérieur de révéler que le dépôt des listes de candidatures pour les élections législatives du 30 juillet prochain se fera impérativement dans la période du vendredi 26 mai au mardi 30 mai prochain, de définir les modalités et conditions de dépôt de ces listes, voire les conditions de participation des candidatures indépendantes à ces joutes.

Les partis politiques et les entités indépendantes désireux de prendre part aux élections législatives du 30 juillet, ont moins de deux mois pour faire des tractations à compter de la date d'aujourd'hui. En effet, la période de dépôt des listes de candidatures pour ces prochaines échéances électorales est arrêtée pour la période du 26 mai au 30 mai.

L'information est de Bernard Casimir Demba Cissé, directeur de la Formation et de la communication à la Direction générale des élections (Dge), lors d'un atelier de formation sur «La constitution et le dépôts des listes et dossiers de candidature».

Une session organisée par la Dge à l'intention des partis politiques et des entités indépendantes désirant prendre part aux élections législatives du 30 juillet prochain.

S'exprimant ainsi hier, jeudi 6 avril devant les acteurs politiques présents à cette rencontre, le directeur de la Formation et de la communication a précisé que ce délai sera de rigueur pour tous les partis politiques et entités indépendantes voulant prendre part aux législatives.

Se prononçant sur les modalités et conditions de dépôt de ces listes, notamment sur la façon dont il faudrait constituer et déposer les dossiers de candidature aussi bien pour les partis politiques et entités indépendantes, il a souligne que «Toutes les entités indépendantes désireuses de prendre part à cette élection doivent venir notifier leur nom et éventuellement le titre qu'elles se seront choisies entre le 25 mai et 29 mai.

Passé ces délais, leur dossier ne sera pas accepté. Par contre, s'il s'agit d'une coalition qui manque le rendez-vous du 29 mai pour notifier son nom, elle a toujours la possibilité d'utiliser le nom d'un parti politique légalement constitué qui la compose.

Dans ces conditions, elle n'a pas besoin de notifier mais, elle vient déposer directement, le 30 mai, son dossier auprès de la commission de réception des listes de candidature dans les locaux de la Dge sise à l'annexe cité police».

Poursuivant son propos, le directeur de la Formation et de la communication a par ailleurs précisé au sujet des conditions de participation des entités indépendantes à ces élections que « celles-ci, au cas où nous atteignons 6 millions d'électeurs avec la révision en cours, devront recueillir la signature de 0.5% des électeurs inscrits, soit 30 mille signatures en raison de 1000 signatures au moins dans la moitié des 14 régions (07 régions) ».

En outre, il a précisé que les entités indépendantes peuvent également rechercher leurs signatures à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, de même que leurs candidats dans les zones retenues par le nouveau code électoral.

Cependant, il a précisé qu'une contrainte pèse sur tous les acteurs, au moment de former les coalitions. Pour cause, il a estimé que les partis politiques légalement constitués ne peuvent pas aller en coalition avec des partis politiques non légalement constitués.

«C'est un motif de rejet parce que les partis qui ne sont pas légalement constitués ne sont pas reconnus, ils n'existent pas. Il ne saurait également y avoir une coalition entre des partis politiques et des entités indépendantes. Les partis politiques vont seuls aux élections ou en coalition entre eux.

Les entités indépendantes peuvent former leur propres coalitions mais pas avec des partis politiques».

S'agissant par ailleurs de la répartition des postes de députés à l'extérieur, il a souligné qu'avec plus de 40 000 électeurs inscrits, la France disposera à elle seule 2 députés sur les 3 réservés à la zone Europe du centre et de l'ouest.