Sénégal: Ce que l'UE attend du Forum international sur la Paix et la Sécurité de Dakar

Le Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, prévu au début du mois de novembre, offrira l'occasion de poursuivre le dialogue stratégique sur les réponses communes à développer pour faire face à la radicalisation et l'extrémisme violent, les trafics illicites, l'insécurité etc.

C'est la conviction de Mme Federica Mogherini, Haute Représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur.

Mme Federica Mogherini, Haute Représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et Monsieur Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur relèvent que le Forum international sur la Paix et la Sécurité en Afrique, qui se déroulera, à Dakar, au début du mois de novembre offrira l'occasion de poursuivre le dialogue stratégique sur les réponses communes qui seront développées en réponse aux menaces telles que la radicalisation et l'extrémisme violent, les trafics illicites, l'insécurité maritime, la dégradation de l'environnement et la prolifération des armes, ainsi que l'établissement d'une sécurité durable en Afrique. Les deux parties l'ont exprimé lors de leur rencontre hier, jeudi 6 avril 2017, à Bruxelles.

Dans un communiqué conjoint parvenu à la rédaction de Sud Quotidien, les deux diplomates indiquent que les nouveaux défis sécuritaires, notamment les liens entre changement climatique et sécurité, entre migrations et sécurité, ainsi que les réponses doctrinales à l'extrémisme violent, le renforcement de l'implication des jeunes et l'adaptation des capacités des forces de sécurité et de défense nationales et des organisations régionales et internationales ont été mentionnées parmi les moyens qui permettront que le potentiel de l'Afrique soit pleinement reconnu.

A l'occasion de leur rencontre d'hier, la Haute Représentante de l'UE et le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur ont échangé sur les relations bilatérales entre l'Union européenne et le Sénégal. Ils ont discuté du prochain sommet UE-Afrique en tant que réelle opportunité pour renforcer la relation entre les deux continents.

Et la source d'ajouter que la Haute Représentante s'est félicitée du renforcement de l'état de droit et de la lutte contre l'impunité au Sénégal, ainsi que de l'engagement du pays à promouvoir la paix et la stabilité en Afrique, de sa participation significative aux opérations de maintien de la paix, et du rôle important qu'il a joué dans le règlement de la crise en Gambie.

Pour sa part, Mankeur Ndiaye a salué la contribution significative de l'Union européenne, sous l'impulsion de la Haute Représentante, au respect des principes démocratiques en République de Gambie.

Dans le même esprit, il a remercié la Haute représentante du soutien financier envisagé par l'Union européenne à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dans le cadre du processus de sécurisation de la Gambie et sollicité la poursuite de cet appui en vue de la consolidation de la paix et de la sécurité dans ce pays frère et ami du Sénégal.