Sénégal: Y'en a marre reprend du service

La Place de la Nation, ex-Place de l'Obélisque, est partie pour renouer avec les grandes manifestations politiques et citoyennes qui ont fait sa réputation, avec l'autorisation préfectorale accordée hier, jeudi 06 avril, au mouvement Y'en a marre pour l'organisation de son rassemblement de contestation du pouvoir en place.

Les grands partis et leaders de l'opposition (Pds, Rewmi, Ousmane Sonko, les pro-Khalifa Sall) s'étant engouffrés dans la brèche en appelant leurs militants à aller à la Place de l'Obélisque, et la force d'attraction de Y'en a marre auprès des jeunes aidant, le pari de la mobilisation pourrait être gagné par Fadel Barro, Thiat, Kilifa et cie, au détriment du régime en place. Même si la barre du million de Sénégalais annoncée risque d'être simple effet d'annonce !

Le rassemblement anti-Macky Sall que le mouvement Y en a marre compte organiser aujourd'hui, à la mythique Place de la Nation, ex-Place de l'Obélisque risque de drainer moult frustrés et déçus du régime dont, en premier, les opposants politiques dont beaucoup d'entre eux ont déjà annoncé leur présence ou la présence de leur parti à cette manifestation.

Après les regards de faïence qui présageaient des heurts certains à la Place de l'Obélisque, avec la volonté affichée par des militants de l'Apr (comme la Cojer de Thérèse Faye et le ministre délégué Yakham Mbaye) d'organiser sur le même lieu et à la même heure une contre-manifestation, Y'en a marre a finalement obtenu gain de cause pur l'organisation de son rassemblement.

Macky Sall ayant probablement mis sous le boisseau des troupes trop zélées, en évitant ainsi tout risque de confrontations ouvertes, le préfet de Dakar a mis la main à la pâte en donnant à Fadel Barro et cie le feu vert pour la tenue de cette manifestation qui pourrait ne pas être sans conséquence pour le régime en place. Surtout quand on connait le pouvoir d'attraction de Y en a marre sur la jeunesse de Dakar et environs.

En tout cas, confirmation a été apportée à cette autorisation préfectorale par les Y'en a marristes. Joint au téléphone, Fadel Barro a ainsi déclaré que «La marche a été bien autorisée par le préfet de Dakar.

Nous avons reçu la notification. Maintenant, nous restons sur notre objectif de mobiliser un million de participants sur la Place de la Nation.

C'est notre slogan, l'essentiel, c'est que les Sénégalais viennent massivement prendre part à ce rassemblement dans la paix». Poursuivant son propos, le coordonnateur de Y'en marre a également invité les autorités à prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité de leur manifestation.

«Nous avons appelé les gens à la responsabilité. Nous leur avons demandé de venir manifester dans la sérénité et de rentrer chez eux dans la paix. Cependant, nous avons tous entendu les sorties des partisans du pouvoir qui promettent d'empêcher la tenue de notre activité.

Nous demandons aux autorités de prendre toutes les dispositions pour encadrer cette manifestation et nous prenons également l'opinion nationale et internationale à témoin sur d'éventuels actes de sabotage de notre manifestation que les auteurs chercheront à mettre sur le compte de Y'en a marre.

Nous avons lancé un appel à l'endroit de tous les citoyens sans distinction et aujourd'hui, plusieurs forces citoyennes ont décidé de venir participer à notre rassemblement qui est un rassemblement du peuple».

Pour rappel, Y'en a marre avait annoncé, lors d'une conférence de presse tenue le mercredi 29 mars et consacrée au bilan des cinq années de règne du président Macky Sall, la reprise de ses activités de contestation contre le pouvoir en place, comme ce fut le cas en 2011 sous l'ancien régime libéral de Me Wade.

Fadel Barro et cie avaient ainsi annoncé la tenue d'un grand rassemblement auquel ils invitaient le peuple à venir, habillé en noir à la Place de l'Obélisque, à partir de 15 heures. L'objectif était, selon eux, de «dénoncer tous les écarts du régime finissant en place».

Mais aussi de dénoncer «toutes les promesses trahies de l'actuel locataire du Palais de la République», notamment celles des 500 000 emplois par an promis aux jeunes qui continuent de braver la mer à abord de pirogues à la recherche d'un mieux-être en Europe ou encore la promesse de la fin des bons impayés aux agricultures du monde rural.