Cote d'Ivoire: Statistiques - Les actuaires réfléchissent à la mobilisation des ressources

En prélude à la 27e session du Conseil des ministres de l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne (Afristat) prévue le 13 avril prochain, à Abidjan, le comité de direction de ladite organisation tient sa 35e réunion, qui s'est ouverte le vendredi 7 avril, à Abidjan-Cocody.

Objectif, examiner la situation de la mobilisation des ressources et les questions à soumettre lors de ce rendez-vous d'Abidjan, a affirmé Nicolas Ndayishimiyé, président du comité de direction.

Il a également indiqué que l'examen et l'approbation du rapport d'activité 2016 y compris le compte-rendu de la mise en œuvre des recommandations, résolutions et décisions de la 34e réunion, sont inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Tout comme la question de la reconstitution des fonds Afristat pour les périodes 2006-2015 et 2016-2025.

Nicolas Ndayishimiyé a, en outre, déploré les difficultés financières rencontrées par cet organisme inter-États de coopération sud-sud ouvert à tous les pays d'Afrique subsaharienne et de l'Océan indien qui pèsent sur son bon fonctionnement. Ce, du fait des arriérés de certains pays et au non-recouvrement des contributions respectivement des fonds Afristat 2006-2015 et 2016-2025.

Ainsi a-t-il appelé à la poursuite du travail de sensibilisation et du plaidoyer auprès des autorités, pour le respect de certains engagements pris. Notamment, le versement de 20% au moins des contributions au fonds Afristat 2016-2025.

Puis le financement des activités d'Afristat et des instituts nationaux de statistiques par les institutions d'intégration économique sous-régionales.

Outil de renforcement des capacités des systèmes statistiques nationaux, Afristat qui compte 18 États membres, constitue une plate-forme de dialogue et d'échanges entre les statisticiens africains.

Au nom du ministre du Plan et du Développement, Sobia Aïssata, conseiller technique a relevé l'importance de cette réunion qui, selon elle, participe au développement de la statistique en Afrique.

Pour la représentante du ministre Kaba Nialé, les statistiques sont parties intégrantes d'un bon développement.

Avant d'ajouter qu'elles permettent de mesurer et d'orienter les prises de décisions. Sobia Aïssata a enfin indiqué qu'Afristat est devenu un centre d'excellence et de référence.

Pour sa part, le directeur général de l'Institut national de la statistique (Ins) de Côte d'Ivoire, N'Guessan Doffou, a émis le souhait que les travaux de cette réunion apportent une contribution précieuse à l'harmonisation et au développement des statistiques en Afrique.