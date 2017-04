Afrique de l'Ouest: UEMOA - Pugilat au forceps dans l'air au sommet des chefs d'état ce lundi à Abidjan

Le Sommet des chefs d'état de l'Uemoa qui va se tenir dans la capitale ivoirienne ce lundi 10 avril 2017, sera trop électrique. A en croire des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, le Président ivoirien, Alassane Ouattara, est à la manœuvre depuis quelques jours, pour dépolluer l'atmosphère et dégonfler la bulle diplomatique qui risque d'opposer Niamey à Dakar.

L'ambiance de la réunion ne sera pas bon enfant. Nous l'annoncions dans notre édition électronique datée du 30 novembre 2016 , l'ancien Président de la Commission de l'Uemoa et ex Sherpa du régime d'Abdoulaye Wade, le sénégalais Haguibou Soumaré a été poussé à la sortie et sa candidature à sa propre succession n'a pas été soutenue à fond par Dakar.

Selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, l'ex patron de la Commission de l'Uemoa, a fait ses cartons voilà bientôt quatre mois et pris ses distances de la Tour de Ouagadougou où les affaires courantes de l'institution sont évacuées par un délégataire du shadow - cabinet.

C'est le Togolais, Essowé Barcola, qui assure l'intérim depuis le départ le 1er décembre dernier de Haguibou Soumaré.

La guéguerre des câbles diplomatiques est trop perceptible au point que beaucoup d'officines prédisent un électrochoc à grande amplitude entre Niamey et Dakar qui sera étalé à grand jour lors de ce sommet prévu lundi à Abidjan.

Une source diplomatique autorisée a révélé à Confidentiel Afrique, que le sénégalais, Haguibou Soumaré, ne sera pas de ce raout des chefs d'état à Abidjan.

Toutefois, d'autres canaux consultés par nos soins, renseignent que le Président Alassane Ouattara investit pieds et mains pour décrocher la venue de Haguibou Soumaré à Abidjan. A titre même symbolique.

Niamey ne compte pas se laisser faire et multiplie les manœuvres en poussant les pions. En clair, le Président Issoufou Mahamadou qui est en première ligne a décidé de mettre en selle deux potentiels jockeys , en l'occurrence l'ancien ministre nigérien des Finances, Gilles Baillet et le commissaire nigérien chargé de la fiscalité et des politiques économiques, Boureima Abdallah.

A Dakar, le président sénégalais, Macky Sall joue lui sur une grosse timbale. Il soutient la candidature de l'économiste Abdoulaye Diop, ancien ministre du budget du Président Abdoulaye Wade et actuel conseiller spécial du chef de l'état.

Selon nos informations, la confirmation d'Abdoulaye Diop comme nouveau représentant du Sénégal à la Commission de l'Uemoa ou non devra être entérinée durant ce sommet d'Abidjan.

Confidentiel Afrique informait dans une de ses éditions précédentes que le chef de l'état ivoirien, Alassane Ouattara, avait proposé un poste de conseiller spécial à la Présidence de Cocody au sénégalais, Haguibou Soumaré. Ce dernier avait décliné l'offre gentiment pour ne pas gêner le Présidé Macky Sall.

L'ancien Premier ministre, Haguibou Soumaré devrait prendre ses fonctions fin avril prochain chez un fonds d'investissement privé basé à Londres où un appartement privé lui sera aménagé au cœur de la City financière londonienne. Une grosse exclusivité de Confidentiel Afrique.