Togo: Tour cycliste du Togo - Les journalistes formés sur les techniques de couverture

Au total, douze équipes de six coureurs chacune sont annoncées sur ce tour international. Les équipes de la France, des Pays Bas, de la Belgique, du Niger sont déjà dans la capitale du Togo. Les autres arriveront samedi et dimanche.

« Le président Gagou a pris des dispositions pour la sécurité. Il y'a deux choses importantes, la sécurité et la santé. La sécurité sera assurée par quatre gendarmes, deux devant et deux derrière. Nous sommes prêts pour cette édition » a t-il poursuivi.

« Je crois que les journalistes ont retenu les techniques d'une course en occurrence la bordure et autres. Je crois que le Togo a une belle organisation avec surtout la nouvelle fédération qui a à sa tête l'honorable Dieudonné Gagou, il veut un tour impeccable », a dit le promoteur du tour.

Donc il y'a tout une organisation avec des personnes qui sont sur le vélo et dans les véhicules qui vont en même temps. Les journalistes doivent écouter la radio tour pour avoir beaucoup d'informations et savoir aussi où faire des interviews pour ne pas perturber la course. »

A ses cotés, on retrouve le chargé de communication de la Fédération Togolaise de la discipline, Manu Adjiwanou et le promoteur du tour.

Organisé par la Fédération Togolaise de discipline en collaboration avec le promoteur du Tour et directeur général du Sporpub international, Francis Ducreux, ce stage de formation permet aux journalistes de connaitre les thématiques, les vocabulaires, les termes, la nutrition des athlètes et surtout les techniques d'une équipe de cyclisme sur un tour.

