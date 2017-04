Afrique: Le patron du Cosafa s'attaque à l'attribution des CAN 2019, 2021, 2023

Le nouvel homme fort du foot africain soutiendra-t-il Phillip Chiyangwa dans cette démarche, qui ressemble de plus en plus à une tentative de rééquilibrer les forces entre fédérations francophones et anglophones sur le continent ?

« L'Afrique est notre continent et nous avons le droit de poser des questions et de penser que nous avons été abusés, lâche-t-il. Dans ces conditions, nous remettons en question le statu quo, la localisation de tous les intérêts dans une région ».

Phillip Chiyangwa, qui dirige cette organisation regroupant 14 pays, s'est en effet plaint avec véhémence de la manière dont les trois prochaines CAN avaient été respectivement confiées au Cameroun (2019), à la Côte d'Ivoire (2021) et à la Guinée (2023), en septembre 2014.

Le président du Conseil des associations de football en Afrique australe (Cosafa), Phillip Chiyangwa, s'en est pris à l'attribution des Coupes d'Afrique des nations 2019, 2021 et 2023, au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée.

