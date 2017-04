Cameroun: Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques exige la libération immédiate du correspondant de RFI Ahmed Abba et tous les autres

document

En effet depuis le début de cette parodie de procès militaire, menée au nom de la nécessaire et légitime lutte contre le terrorisme, nous n'avons pas cessé d'attirer l'attention de la communauté internationale et particulièrement de la France sur le détournement par le régime de Yaoundé de cet objectif par des purges systématiques infligées à des activistes, journalistes, et leaders d'opinion «dérangeant», majoritairement originaires du grand Nord du Cameroun.

Monsieur Le Président Paul BIYA, l'instrumentalisation politique de la Justice au Cameroun est devenue consternante et pathétique. Notamment lorsqu'elle vise comme ici à exercer sans jamais le dire un ignoble chantage diplomatique sur la France en prolongeant indéfiniment la séquestration d'un journaliste local qui a le seul tort d'exercer comme correspondant en zone sensible d'un média très emblématique du rayonnement culturel de la France en Afrique.

De grâce ayez le courage d'y mettre urgemment un terme, en libérant purement et simplement le journaliste Ahmed Abba et tous ceux qui comme lui - notamment Me Abdoulaye Harissou, M. Aboubakar Sidiki, puis les journalistes Baba Wame, Rodrigue Ndeutchoua Tongue et Félix Cyriaque Ebolé Bola - sont des victimes de choix de la vaste cabale judiciaire orchestrée par les sécurocrates de votre régime au nom de la lutte légitime contre le terrorisme au Cameroun.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P)