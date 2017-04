La cinquième « Course pour la solidarité », dans le cadre de la célébration du 60eme anniversaire de la CNaPS (Caisse nationale pour la prévention sociale), s'est tenue le week-end dernier, à Toliara. La course a réuni 3 500 participants, un record de participation parmi les cinq éditions effectuées cette année.

5 km était la distance unique au menu des coureurs de catégories différentes. Les licenciés ont été cette fois, autorisés à participer. De ce fait, les athlètes de la CNaPS ont dominé les débats.

Jean de La Croix termine premier chez les seniors hommes et Rambola chez les dames. Chez les vétérans, le titre revient à Alexandre Pitike pour les hommes et Marguerite Georgine pour les dames.

Du côté des jeunes, Christian Etienne brille chez les cadets et Sitrakiniaina chez les filles, et sacré champion chez les juniors garçons Jean François et Christiane pour les filles.

En handisport, Vazamana Manahira, le basketteur multiple champion de l'océan Indien et Franckline Martinah, une habituée des jeux des iles ont fait sans difficulté la différence.

L'événement a été honoré par la présence du directeur général de la CNaPS, Arizaka Raoul Rabekoto, ses proches collaborateurs et les autorités locales. La sixième et dernière course est prévue se tenir dans la capitale pour boucler en beauté la célébration décentralisée.