Madagascar: La 4G plus déboule à Mafate

«C'est une prouesse technique et technologique. Une petite révolution pour Mafate et la Possession», avance Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe et vice-président de l'IRT.

Elle donnera aussi une meilleure visibilité aux gîteurs. Les touristes pourront partager plus facilement leurs photos et leurs vidéos», indique Vanessa Miranville, maire de la Possession, en visio-conférence depuis Paris.

«Cette nouvelle technologie fait que la fracture numérique n'existe plus à Mafate. La 4G+ va nous permettre par exemple de pouvoir quasiment repérer une fuite sur le réseau d'eau en temps réel et de gagner du temps sur les réparations.

Orange a profité de l'attribution par l'Arcep, le gendarme des télécoms, en octobre, de trois bandes de fréquence : 800 MHz, 1800 MHz et 2.6 GHz. Grâce à l'antenne installée au Maïdo (pour l'instant raccordée à un groupe électrogène), les Mafatais vont pouvoir télécharger un album de musique (150 Mo) en 16 secondes contre 1 minute auparavant. La 4G+ promet en effet des usages jusqu'à 20 fois plus rapides que la 3G+.

