Mais nous avons le devoir de nous qualifier pour le tour suivant. Ce qui passe par une performance au Gabon. Personnellement, j'espère pouvoir réaliser un excellent match comme lors de la CAN. Surtout que je connais bien la pelouse", a dit le buteur jaune et noir.

La formation chère à Me Roger Ouegnin occupe la première place du classement du championnat de première division avec 33 points devant le WAC de Williamsville (28 points). Une belle performance au niveau local qu'Aristide Bancé et ses camarades entendent transposer sur le plan africain.

Une partie que les Jaune et Noir n'entendent pas rater au moment où le vainqueur de la C1 1998 est en pleine renaissance au niveau national. Les Jaune et Noir n'ont jamais été bien placés en Ligue 1 depuis leur dernier titre en 2010.

