Cote d'Ivoire: Procès de la crise postélectorale - Ces bourreaux qui se moquent des ivoiriens

"Il n'y avait pas de vote mais on échangeait beaucoup. Le chef d'état-major était ouvert, disponible et comprenaient nos arguments contre ses choix opérationnels. Il s'alignait sur les positions de ses généraux. Contrairement à ce que j'ai entendu, nous étions réfléchis et responsables ».

Ces propos sont du général Guiai Bi Poin. Il les a émis lors de sa récente audition à la Cour pénale internationale.

D'ailleurs, durant trois jours, le général de police, qui témoignait ainsi dans le procès de la juridiction internationale contre Laurent Gbagbo et Blé Goudé, a soutenu mordicus devant les juges l'idée selon laquelle l'unité policière dont il était le commandant en chef n'avait au fond pas grand-chose à se reprocher.

Pour le patron du CECOS, les hommes sous son commandement pendant la crise postélectorale ont fait preuve de mesure et de pondération. Mieux, s'ils ont fait usage de la force, ce n'était que de façon « réfléchie et responsable ».

Clairement donc, le général Guiai Bi Poin nie toutes responsabilités de ses forces dans les meurtres et les tueries qui ont eu cours lors de la tragédie qui a frappé la Côte d'Ivoire en décembre 2010 et mai 2011.

Pour lui, les exactions et les graves violations des droits de l'Homme commises sur le terrain - et qu'il ne conteste pas - viennent d'éléments incontrôlés et incontrôlables. Pas du CECOS qu'il dirigeait.

Cette ligne de défense, il ne s'en est guère éloigné tout au long de son témoignage. Impassible, et le rictus du mépris parfois à la bouche, il a même plutôt eu tendance à laisser croire à l'auditoire que ceux qui l'accusent sont eux-mêmes les coupables.

La même stratégie de défense est utilisée en ce moment par le général Dogbo, l'ancien commandant de la Garde républicaine et du Groupe de sécurité de la Pré- sidence de la République.

Pour ces deux officiers comme les autres interrogés avant eux à La Haye et à Abidjan dans les procès post-crise électorale, les quelque 3000 personnes tombées pendant le conflit qui a éclaté après l'élection présidentielle de 2010, sont pour la plupart des victimes de dégâts collatéraux et de chiens de guerre qui ne répondaient à aucune chaine de commandement.

A l'analyse, il est difficile d'accepter une telle version. A la limite, si ce n'est que ces deux généraux qui occupaient une place de choix dans le dispositif militaire de Laurent Gbagbo ne se moquent pas des Ivoiriens.

Pour qui connait le général Georges Guiai Bi Poin et son sinistre CECOS qu'il reconnait avoir créé et « vendu » à Laurent Gbagbo, de telles affabulations ne peuvent être qu'insultantes et méprisantes pour les victimes.

Le général Guiai Bi Poin n'était pas un officier subalterne, encore moins un bon exécutant qui n'attendait que les ordres venus du Palais. Il était le chef de la GESTAPO de la refondation, le Heinrich Himmler de Laurent Gbagbo.

Car le CECOS dont il était le commandant était en réalité la police politique du régime Gbagbo et fonctionnait comme sa milice privée, prête à éliminer tous ceux qui ne luisaient pas clairement dans le miroir sordide de l'ivoirité et n'épousaient pas les thèses de la préfé- rence nationale.

Il est de notoriété que le siège du CECOS à Cocody Sainte Marie était un véritable camp de tortures.

Qui ne se souvient du corps brûlé au fer à repasser de M. Koné Seydou, enseignant à l'IPNETP, en 2010, au QG du Centre de Commandement des Opérations de Sécurité à Cocody ?

Sans oublier d'autres anonymes qui ont eu le malheur de se retrouver entre les mains des sinistres tontons macoutes de la République des enseignants.

On se souvient encore de l'enlèvement musclé suivi de torture et de l'assassinat d'Aboulaye Coulibaly et Ibrahim Ouattara dit « Hegel » à Angré en décembre 2010 par des éléments du CECOS dirigés à l'époque par le général Guiai Bi Poin.

Selon des sources fiables, ces membres éminents de la Coalition pour le Changement (CPC) ont été conduits au siège du CECOS, ensuite au Palais présidentiel, puis conduits à un endroit inconnu où ils ont été atrocement torturés et exécutés. Jusqu'aujourd'hui, leurs corps n'ont été pas retrouvés.

Les cas d'Abdoulaye Coulibaly et d'Ibrahim Ouattara ne sont pas isolés. Pendant la crise postélectorale, les pires tueurs de la Refondation se trouvaient dans cette unité mixte, qui fonctionnait sous les ordres du général Guiai Bi Poin.

Le discours politisé tenu à La Haye par le général rouquin en faveur de Laurent Gbagbo vient trahir la félonie et collusion d'un officier supérieur qui a piétiné son serment pour mieux s'allier au diable.

« Un soldat doit être loyal aux autorités », a lancé Guiai Bi Poin aux juges de La Haye. Pas aux instituions de la République, mais aux « autorités ». Cette seule phrase qui donne froid dans le dos montre entièrement toute la profondeur et la laideur de l'implication personnelle de l'ancien commandant du CECOS dans les exécutions sommaires dont s'est rendue coupable l'unité qu'il pilotait. Guiai Bi Poin a avoué devant la Cour pénale internationale où il était il y a quelques jours que « le recomptage de voix aurait sauvé des vies ».

Ce qui signifie, a contrario, dans son esprit malade : « Vous aurez accepté le recomptage des voix, on n'aurait pas trucidé autant de personnes dans vos rangs ».

Cette morne hautaine et méprisante, digne des grands psychopathes, qui ne regrette rien et qui ne se reproche rien après leurs crimes, est affichée par le général Dogbo Blé, dans le procès des disparus du Novotel.

Un crime odieux qui hante encore la conscience collective. Le mode opératoire est le même. L'enlèvement d'honnêtes citoyens dans un hôtel pour ensuite les torturer et les exécuter. Yves Lambelin, Directeur général du Groupe SIFCA et ses compagnons d'infortune ont été conduits, après leur kidnapping, au Palais présidentiel.

Le général Dogbo Blé reconnait avoir demandé à ses éléments de se débarrasser des corps. Ce qui démontre toute son implication dans cette hideuse affaire. L'ancien commandant du Palais présidentiel l'aurait voulu que Yves Lambelin, Stephane Di Rippel, l'ancien DG du Novotel, auraient été sauvés.

Dogbo Blé qui a donné l'ordre d'exécuter le colonel-major Adama Dosso ne peut nier qu'il n'a, ne serait-ce que de façon tacite, encouragé l'exécution des disparus du Novotel.

C'est à juste titre que l'ancien bâtonnier, Me Luc Adjé, avocat de la partie civile dans le procès, mercredi dernier, n'a pas manqué de l'interpeller en ces termes : « Dogbo Blé ne peut pas dire qu'il n'était pas informé des faits ».

Georges Guiai Bi Poin et Bruno Dogbo Blé ainsi que d'autres officiers qui ont eu à jouer un rôle de premier rang pendant la crise postélectorale doivent donc cesser de se moquer des Ivoiriens et insulter la mémoire des victimes.

Car, au-delà de leur culpabilité, c'est leur responsabilité qui est engagée dans ces tueries. C'est sur cette base que l'Histoire les jugera. En attendant que la justice des hommes finisse son travail.