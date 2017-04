Consultations gratuites suivies de soins oculaires et don de verres correcteurs aux patients selon le cas. C'est le cadeau qu'offrira la Fondation Children of Africa aux populations de la région du Haut-Sassandra du 21 au 29 avril.

Notamment à celles des localités de Daloa, Issia, Vavoua et Zoukougbeu. Tous les enfants reçus, bénéficieront également d'un déparasitage systématique.

Avant cette étape, la Première Dame, Dominique Ouattara, a donné, hier, au groupe scolaire Anoumabo, le top départ de la 5ème édition de la caravane ophtalmologique. La phase de démarrage de l'opération va durer deux jours à Marcory.

Elle a fait observer que l'opération qui a démarré en février 2008 avec 3000 enfants consultés à Abidjan, Aboisso, Yamoussoukro, Kong et Ferkessédougou s'est poursuivie en 2010 à Treichville.

En 2012, la caravane s'est déroulée dans les treize communes du District d'Abidjan puis en 2015, à Anyama, Bongouanou et Dimbokro.

Au cours de ces campagnes, des soins et verres correcteurs ont été remis gratuitement à près de 60.000 enfants.

Pour cette année, ce sont 15.000 enfants supplé- mentaires dont l'âge est compris entre zéro et quinze ans qui vont bénéficier de soins oculaires ou de prescription de lunettes de vue en fonction du diagnostic des médecins.

Dominique Ouattara a saisi cette tribune pour exprimer sa reconnaissance aux donateurs, partenaires et bénévoles de la Fondation Children of Africa qui rendent cette action possible cette année. Avant d'exhorter les parents du Haut-Sassandra à emmener leurs enfants pour faire contrôler leurs yeux gracieusement.

Comme pour dire que son appel a été entendu, le président du Conseil régional du Haut-Sassandra, Alphonse Djédjé Mady, a assuré que les populations seront au rendezvous. « Nous ferons en sorte de les informer dans tous les hameaux et campements », s'est-il engagé.

En plus des soins ophtalmologiques, la Première Dame a offert un don d'une valeur de 12 millions Fcfa composé de matériel didactique, de matériel d'entretien pour la maternelle et le primaire.

Elle a fait également des dons en numéraire d'une valeur de neuf millions Fcfa aux différentes couches sociales ainsi qu'aux élèves et au personnel du groupe scolaire Anoumabo.

Au nom de ses pairs, Mobio Sabine Magnificat, élève en classe de CM2, a exprimé sa gratitude à la généreuse donatrice.

Plusieurs personnalités dont la Grande Chancelière, Henriette Dagri Diabaté, l'épouse du Vice-président de la République, Clarisse Duncan, la ministre Kandia Camara et le Secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement technique et la Formation professionnelle, Touré Mamadou, ont assisté à l'évènement riche en sons et en couleurs.

La prestation de plusieurs artistes en vogue a donné un caractère festif à la cérémonie du jour