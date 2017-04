C'est dans un Palais de la culture de Treichville totalement habillé aux couleurs de la Jamaïque et orné de portraits de grandes figures du reggae et du rastafarisme, que la 3ème édition d'Abi reggae, festival international de reggae d'Abidjan, a ouvert ses portes hier. Jusqu'au samedi 8 avril, l'événement alternera réflexions et concerts live.

« Nous avons pris il y a trois ans l'engagement de faire d'Abidjan la deuxième capitale du reggae après Kingston. Et nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie. Le défi est grand mais notre foi pour la musique reggae est grande.

Nous allons donc y arriver », a indiqué le ministre Moussa Dosso, pré- sident d'honneur et fondateur du festival. Pour lui, cette troisième édition est celle de la maturité. « Le défi est grand mais notre foi pour le Reggae est encore vivante », a ajouté M. Dosso.

A l'en croire, pendant quatre jours "les passionnés de la musique Reggae et amoureux de l'art, de la connaissance et de la culture vont communier" aux bords de la Lagune Ebrié.

La programmation prévoit notamment les prestations de grands noms du reggae tels URoy et Ijahman Levi de la Jamaïque, les ivoiriens Ismaël Isaac, Ras Goudy Brown, Kajeem et Naftaly et les séné- galais du groupe Daara J Family.

« Le Festival Abi Reggae "soucieux de toujours innover et rechercher l'excellence, verra la participation du Groupe Long Shen Dao de la Chine et du Groupe Sattas de la Turquie», a précisé Moussa Dosso.

Ensuite, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, a affirmé que ce festival « confirme une vérité », à savoir qu' « Abidjan est l'une des capitales du reggae dans le monde ».

Puis, il a rendu hommage « aux artistes comme Alpha Blondy, Ismaël Isaac et Tiken Jah Fakoly, qui par leur talent ont réussi à défendre avec honneur et gloire cette musique dans le monde ».

Peu avant, le Pr Azoumana Ouattara, directeur du colloque d'Abi reggae, avait souligné que le volet scientifique du festival sera meublé par cinq panels qui porteront sur les thèmes : "L'éthique de la préparation", "Panafricanisme économique", "Rastafari", "Société civile panafricaine" et "Bob Marley".

Des intellectuels de haut vol et de grands spécialistes du reggae y prendront part, notamment les professeurs Elika Mboloko, Horace Campbell, le Dr Kandeh Yumkella, et Donisha Prendergast la petite-fille de Bob et Rita Marley pour ne citer qu'eux. Plus de 80. 000 festivaliers sont attendus par les organisateurs.