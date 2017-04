Puis viendra la retraite, et avec elle cette habitude qu'ils avaient de se retrouver tous les jours au même café. «Son décès m'a désemparé, perturbé, déséquilibré, je suis seul, et mes jours de vieillesse sont devenus bien tristes ».

Le lien avec Abdarahmane Ngaidé ? Peut-être cette «audace» et cette «impertinence conceptuelle commune à Ngaidé» et à celui qui était pour lui un «père spirituel». A cela s'ajoute, dit Abdarahmane Ngaïdé lui-même, qu'il lui a «inoculé cette quotidienne nécessité d'acheter des livres».

Sans oublier son «goût pour les mots», son esprit critique, «parfois agaçant», son allergie pour les «évidences et les vérités absolues». Un homme «libre» et «responsable», qui n'était certainement pas «intéressé par l'argent».

Et peut-être aussi, pour parler comme le Pr Hamidou Dia, parce qu'il était tout simplement «attaché au livre, à l'écrit et à la méthode scientifique», comme à la communauté universitaire, lui que ses «cheveux blancs» n'avaient pas empêché de suivre, à l'époque, les cours de philosophie d'un Mamoussé Diagne.

On se souvient de ses notes de lecture hebdomadaires, publiées à l'époque dans les quotidiens Sud et Walfadjri.

Peut-être parce que l'homme était un de ces infatigables lecteurs, et avec assez de générosité finalement pour partager ces petits tête-à-tête avec l'un ou l'autre de ces auteurs, célèbres ou non.

Entre les lignes de cet ouvrage, présenté hier, vendredi 7 avril au public du Centre de recherches ouest-africain (Warc), quelques hommages, pas très nombreux, et surtout signés par des Professeurs : son ami le sociologue Boubacar Ly, qui a d'ailleurs rédigé la préface de ce livre, Boubacar Barry, Mamoussé Diagne, et les autres, des textes «denses» qui passeraient quasiment pour une «analyse du sujet Amady Aly Dieng».

Avec la préface de son ami le Pr Boubacar Ly, qui s'est dit «désemparé» et «déséquilibré» sans lui, et la postface du Pr Ibrahima Thioub, Recteur de l'Ucad. Et d'une certaine manière, l'ouvrage est celui d'un « fils » pour son « père ».

