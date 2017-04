Congo-Kinshasa: MP - Joseph Kabila est le seul maître à bord

Du secrétaire général de la MP à son porte-parole en passant par tous les membres de cette famille politique du chef de l'Etat, personne n'a la carrure nécessaire pour hausser la voix et dire que nous faisons fausse route et qu'il faut rectifier les tirs.

Non seulement ces sept partis ont été exclus de la MP, mais jusqu'à ce jour, la famille politique du chef de l'Etat n'a jamais renoncé à son plan notoirement connu : retarder le plus possible les élections tout en scrutant le moment venu la possibilité de solliciter un référendum constitutionnel pour que l'autorité morale de la MP se représente à la présidentielle.

Cette Majorité ne compte plus en son sein des partis politiques et cadres suffisamment forts pour faire valoir, dans l'intérêt de la nation, un son contraire à la ligne officielle de la MP. Joseph Kabila est resté le seul maître à bord.

Depuis le départ de sept partis politiques (G7) de la Majorité présidentielle en septembre 2015, il n'y a plus de sons discordants au sein de cette famille politique. Les partis politiques et personnalités membres de la majorité au pouvoir respectent à la lettre la ligne de conduite de la plateforme politique.

