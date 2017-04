Le stade Demba Diop sera demain dimanche 9 avril, le théâtre d'un combat d'envergure devant opposer Sa Thiès de l'école de lutte Double Less à Ness de l'écurie Lansar. Un combat alléchant qui devrait faire courir les amateurs de lutte au vu des enjeux dans la carrière respective des deux lutteurs.

La «Baleine» de Lansar abordera ce combat sous le signe du retour après quatre années d'absence. Mais ce «come back» s'annonce risqué en ce sens qu'il fera face à un adversaire, à la fois explosif, compétitif et qui poursuit depuis deux saisons sa bonne marche vers le cercle fermé des ténors ou Vip de l'arène.

Ness alias la «Baleine» de Lansar, va signer ce dimanche 9 avril au stade Demba Diop, son retour dans l'arène en faisant face Sa Thiès. Ce sera au cours d'un combat organisé par la structure Gfm Entertainment et doté du drapeau du Djolof.

Plus que son caractère purement sportif et cette passion qui l'entoure depuis les derniers face à face, cette confrontation est pleine d'enjeux pour les deux lutteurs. Ness alias la «Baleine» de Lansar l'abordera sans conteste sous le signe de la relance et du repositionnement après quatre ans sans le moindre combat à son actif.

Depuis la défaite concédée face à Gouy Gui en 2013, le sociétaire de Lansar a donc, plus que quiconque, un besoin pressant de rattraper le temps perdu et surtout donner un coup de fouet à sa carrière.

Le désir de revanche ne sera pas non plus impérieux chez le pensionnaire de Lansar après cette cinglante défaite que Sa Thiès a fait subir lors de la saison écoulée à son coéquipier, Siteu.

Lors de leur dernier face à face, Sa Thiès n'avait pas manqué de le rappeler et toucher la corde sensible en déclarant être à l'aise pour avoir toujours réussi à battre les lutteurs de cette écurie de Lansar.

Il ne perd sans doute pas de vue que Ness est d'un tout autre acabit. Jules Baldé, Elton, Ama Baldé et Papa Sow qui ont tous mesuré le savoir-faire du râblais lutteur de Lansar.

Pour revenir en force dans l'arène et faire oublier son dernier revers essuyé contre Gouye Gui, le poulain de Max Mbargane doit être prêt à toute éventualité en faisant preuve de sérénité, d'assurance et de solidité sans faille.

Sa force sur plan mental et cette confiance qui sont une de ses particularités ne seront pas également de trop puisqu'il aura affaire à un redoutable adversaire.

Doté d'une force de pénétration basée sur une garde hermétique et une grande explosivité, Sa Thiès jusqu'ici réussit à dérouter et a fait perdre tous les adversaires qui se sont dressés sur son chemin.

Hormis le Yoffois Malick Niang qui lui a infligé son unique défaite, Boy Ngaye, Zarco, Moussa Dioum, Jordan ou encore Boy Sèye qui ne sont pas les premiers venus de l'arène, ont tous, subi sa loi et mesuré l'explosivité du frangin de Balla Gaye 2.

Un lutteur qui ne s'embarrasse pas souvent de stratégie mais qui se plait à chacune de ses sorties à marcher sur ses adversaires, en les aspirant et à les terrasser à un temps réduit. De quelle sauce va-t-il manger la «Baleine» ? Rien n'est moins sûr face à un vieux briscard de la trempe du sociétaire de Lansar.

Si les acteurs et les observateurs de l'arène ne s'avisent pas de pronostics, ils savent au moins que le combat sera ouvert et s'annonce comme celui du risque pour Ness et un autre résultat qu'une victoire ferait désordre dans son parcours.

Pour Sa Thiès, un succès ouvrirait en tout cas de bonnes perspectives et le rapprocherait davantage du cercle des Ténors ou Vip de l'arène.