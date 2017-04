Congo-Kinshasa: Le pays représenté à l'atelier de Douala pour une meilleure communication sur le processus REDD+

Et d'ajouter : « Cet atelier est très important car il permet non seulement de renforcer nos capacités, mais également de rappeler certaines notions élémentaires et importantes, compte tenu de la nouveauté des termes tels que REDD+, adaptation et atténuation. Nos attentes sont celles de ramener au pays une meilleure compréhension et des connaissances pratiques sur ces différents concepts ».

Pour les participants à ces assises, les attentes vont au-delà d'une simple formation. « Je souhaite que cette rencontre aide aussi à affiner la cohésion entre la Comifac, le Receac et les ministères en charge forêts et environnement, afin de rendre fluide la communication entre ces 3 entités », a suggéré le chargé de Communication du ministère de l'environnement de la RDC, Teddy Ntenday.

Pour le Receac, les questions de changements climatiques restent un défi pour l'Afrique centrale. Les membres du réseau pensent qu'il est important que les journalistes et communicateurs de la sous-région s'en approprient, afin d'aider les populations à les comprendre et s'impliquer dans la lutte contre les effets néfastes de ces changements.

« Il faut que l'information mise à la disposition de notre base soit de bonne qualité. C'est dans cette perspective que la Comifac a estimé important de donner de la bonne information aux journalistes, et chargés de communication des institutions qui sont en contact direct avec la population et les décideurs », a-t-il précisé.

Pendant 4 jours, les journalistes de 6 pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale (Comifac) dont la RDC, intériorisent les connaissances pour enfin se doter des outils nécessaires à l'information, à la sensibilisation et à la communication des masses sur les changements climatiques et la REDD+.

Les travaux de cet atelier sous-régional ont été lancés, le jeudi 6 avril. Les échanges tournent autour du renforcement des capacités des journalistes et communicateurs en matière de changements climatiques et REDD+, pour la gestion durable des écosystèmes du bassin du Congo.

A travers un atelier organisé par le Réseau des communicateurs pour l'environnement et l'information en Afrique centrale (RECEAC), des journalistes de six pays d'Afrique centrale se préparent à mieux vulgariser le message en rapport avec la lutte contre les changements climatiques.

