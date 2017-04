Congo-Kinshasa: Kabila nomme Bruno Tshibala

On est parti pour une longue période de tensions permanentes. Ce qui peut être évité par un sursaut de patriotisme comme l'a suggéré à son homologue congolais le chef de l'Etat guinéen et président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé.

Sans doute, sa nomination au poste de Premier ministre traduit encore une fois la volonté de Joseph Kabila de gagner du temps en rendant de plus en plus hypothétique la tenue des élections que le peuple congolais attend de pied ferme et avec impatience.

Entre Samy Badibanga et Bruno Tshibala, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Le premier ayant lamentablement échoué pendant ses 105 jours de fonction, on voit mal Brunon Tshibala réaliser un miracle.

A dire vrai, dans l'entourage, on estime que Bruno Tshibala est mieux placé pour faire ombrage à Etienne Tshisekedi. Il a été de toutes les rencontres préliminaires avec le camp présidentiel. Et sa proximité avec feu le lider maximo est un atout que Joseph Kabila pense capitaliser.

Ce Forum, précédé lui-même du pré-dialogue entre la Majorité et l'UDPS, tenu dans plusieurs villes européennes, débouchera, à la Cité de l'Union Africaine, sur l'Accord du 18 octobre 2016, entre l'Opposition politique, la Société civile et la Majorité ».

Loin d'être une surprise, la nomination de Bruno Tshibala était prévisible. On le sentait déjà venir. Après avoir mené la fronde au sein du Rassemblement, en se désolidarisant du duo Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, Bruno Tshibala était en train de préparer calmement son terrain.

