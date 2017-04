Sénégal: Place de l'Obèlisque- Rassemblement contre le Macky

Le Mouvement "Y'en a marre" réclame son droit de tirer la sonnette d'alarme lorsque constat est fait d'une justice sélective, du non-respect des promesses tenues, voire de l'emprisonnement tous azimuts d'adversaires politiques, etc.

Face à une foule nombreuse acquise à sa cause hier, vendredi 07 avril, à la Place de la Nation (ex-Obélisque), Fadel Barro a invité les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour récupérer leur pays et ainsi permettre que le rêve sénégalais ne soit pas vain.

Le mouvement "Y'en a marre" a repris du service. Ou du moins, il est passé à la vitesse supérieure depuis hier, vendredi 7 avril. En effet, Fadel Barro, Fou Malade et compagnie ne se limitent plus à dénoncer les pratiques et autres comportements du régime en place, mais plutôt veulent tout simplement le changement.

C'est en tout cas l'invite lancée à la jeunesse venue nombreuse répondre à l'appel au rassemblement lancé par ledit mouvement. Prenant la parole au nom de son mouvement, Fadel Barro a invité les jeunes à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales.

Pour le rappeur «activiste», cette jeunesse ne peut pas «continuer à regarder ses dirigeants qui sont là depuis Senghor, qui ont les mêmes pratiques depuis Senghor, et qui ne laissent pas l'espace aux jeunes».

A son avis, cette jeunesse doit être présente pour «récupérer son bien qui est le Sénégal». Elle doit se battre, pour lui, afin que «ce rêve sénégalais ne soit pas vain».

Sur les raisons de cette radicalisation, le coordonnateur de "Y'en a marre" a estimé qu'ils ont le droit de tirer la sonnette d'alarme lorsqu'ils constatent certaines anomalies dans ce pays. Fadel Barro a ainsi fustigé qu'au Sénégal, un procureur se permet d'interdire aux Sénégalais d'exprimer leur opinion sur la marche de sa justice.

Tirant à boulets rouges sur le régime de Macky Sall, il a trouvé anormal que des jeunes continuent de prendre des pirogues pour se rendre en Europe. Toujours d'attaque, Fadel Barro a dit normal que le mouvement alerte quand il constate que la «justice est sélective» et que «des adversaires politiques sont emprisonnés tous azimuts».

Qui plus est, il a réclamé le droit d'alerter quand les promesses faites aux ménages, pour l'amélioration de leurs conditions de vie, ne sont pas respectées.

Toujours dans sa diatribe contre le régime actuel, Fadel Barro trouve anormal que le pouvoir se targue d'avoir atteint un taux de croissance de 6% sans pour autant entretenir les Sénégalais sur le niveau d'endettement et le déficit du pays

Il s'est aussi offusqué qu'un financement de plusieurs milliards soit fait pour le TER, au moment où la Sar dit ne pas être à mesure de raffiner les quantités de pétrole attendues.

Pour autant de dysfonctionnements dans ce pays, Fadel Barro pense qu'il est temps que le régime se ressaisisse pour prendre en charge les préoccupations des Sénégalais.

D'autant plus que, trouve-t-il, «nous avons le droit d'avoir un rêve sénégalais, d'y croire et de se battre pour ce rêve».

Dans la foulée, le coordonnateur du mouvement "Y'en a marre" a tant soit peut répondu à ceux qui soutiennent que ledit mouvement ne s'agite qu'à la veille des élections.

En effet, Fadel Barro a rappelé que le mouvement a organisé une manifestation, un an après l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, pour lui dire que «la promesse est une dette».

Mieux, il a indiqué que le mouvement a initié le programme «wax ak sa député», «wax ak sa maire», etc. Dans la même dynamique, il rappellera que Y'en a marre était là avec Niani Bagne Na, lors du référendum.

A noter que la quasi-totalité des partis politiques de l'opposition ont répondu présent à la manifestation.

Cependant, il convient de préciser que presque tous les leaders politiques des grands partis se sont faits représenter, comme c'est le cas pour le Rewmi représenté par Déthié Fall et Thierno Bocoum, le Pds par son porte-parole Babacar Gaye, le Grand parti par Bamba Ndiaye.

A noter aussi la présence d'Ousmane Sonko du Pastef, du professeur Malick Ndiaye, d'Abdourahmane Sow du Cos/M23, tout comme du Premier adjoint au maire de Dakar, non moins membre de la Ld, Cheikh Guèye, etc.

Ils ont tous pris la parole pour tirer à boulets rouges sur le régime de Macky Sall, non sans inviter les populations à imposer une cohabitation à Macky Sall, dès 2017.

ESQUISSES DE POLITISATION DU RASSEMBLEMENT DE Y'EN A MARRE : Fou Malade joue au gendarme

Même si les leaders de l'opposition ou leurs représentants à la manifestation de Y'en a marre d'hier, vendredi 7 avril, ont eu droit à la parole, il n'en demeure pas moins que le mouvement a veillé au grain pour qu'il n'y ait pas de récupération politique.

En tout cas, tous ceux qui ont essayé de manifester leur appartenance politique, ou leur soutien à une quelconque personnalité politique ont vite été rappelés à l'ordre. Et c'était Fou Malade qui a mené la barque de la veille.

En effet, le rappeur «activiste» n'a pas hésité à rappeler à l'ordre les jeunes qui ont brandi des plancardes contenant les photos du maire de la Médina, Bamba Fall. Du haut du podium, il a invité ces derniers à attendre qu'ils soient à une manifestation politique pour montrer leur appartenance.

Il les a ainsi invités à baisser leur pancartes, non sans rappeler que le rassemblement du jour est à inscrire sur le nom de Y'en a marre.

Dans la même dynamique, il a sommé les accompagnants du maire de Mermoz Sacré Cœur, Barthélémy Dias de passer par derrière, où il est ouvert une porte pour accéder au podium, constatant un mouvement devant le podium à l'arrivée de "Barth".

Pour les rappeler à l'ordre, il leur a indiqué qu'une maison a toujours une porte et qu'il faut y entrer pour ne pas être considéré comme un voleur. Cependant, Barthélémy Dias a expliqué qu'il n'était là que comme simple spectateur.

Au final, Fou Malade a tenu à préciser que les paroles tenues lors de la manifestation par les différents intervenants n'engagent que ceux qui les ont proférées. Pour lui, seul le discours de leur coordonateur, Fadel Barro, engage le mouvement Y'en a marre.

PLACE DE LA NATION, EX-OBELISQUE : Un important dispositif sécuritaire mis en place

Pour manifester leur désaccord contre ce qu'elle qualifie d'oppression ou de confiscation des libertés, de promesses non-tenues ou encore de dérives du pouvoir en place, la bande à Fadel Barro en l'occurrence Yen a marre, a drainé hier, vendredi 07 avril, à la Place de la Nation ex-Place de l'Obélisque une foule de personnes tout de noir vêtues.

C'est aux environs de 16h et sur une note de l'hymne national du Sénégal que démarre la cérémonie.

Etaient présentes à la rencontre de nombreuses personnalités parmi lesquelles les membres de l'opposition, à l'image de Babacar Gaye (Pds), des partisans des maires de Dakar et de la Medina emprisonnés, Déthié Fall et Thierno Bocoum(Rewmi), Bamba Ndiaye (Grand Parti), Barthélémy Dias (Ps).

Mais on notait aussi la présence d'organismes pour la défense des droits de l'homme tels qu'Amnesty International, Forum du Justiciable ou encore de medias internationaux, à savoir RFI et AFP (Agence France Presse).

Le peuple avait également répondu à l'appel. Toutes les tranches d'âge s'y retrouvaient : jeunes, vieux et femmes brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire les slogans « Lu euppe Tuuru », « Libérez Khalifa/Bamba » ou encore « Je regrette d'avoir voté Macky en 2012 ».

Même les vendeurs de sifflets, de brassards et banderoles à l'effigie des couleurs verte, jaune et rouge, et du coup s'ajoutant à la longue liste des manifestants, y trouvaient leur compte.

Pour contenir les manifestants et prévenir tout risque de débordement, un important dispositif sécuritaire à été déployé, constitué pour l'essentiel d'agents de la police nationale et de la gendarmerie massés le long du boulevard De Gaulle jusqu'à la route qui mène vers Colobane.

A ce dispositif s'ajoutaient aussi des policiers en civil infiltrés dans la foule. Le rassemblement aura duré 02 tours d'horloge avant que Thiat et compagnie ne déclarent la fin de la cérémonie de contestation.