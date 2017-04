Maroc/Guinée: Coupe CAF - Horoya AC sans pression face à l'Ittihad de Tanger

Horoya AC accueille ce dimanche au Stade du 28 septembre, l'Ittihad Riadhi de Tanger en barrages aller de la Coupe CAF. Confiant, le club de Conakry aborde cette rencontre sans complexe.

« Nous n'avons pas la pression. Vous savez nous sommes des professionnels, en plus la pression nous l'avons toute l'année. C'est vrai que c'est un gros match, puisque nous jouons un peu notre saison.

Mais nous sommes sereins dans la tête... », déclare le vice-président du HAC Soufiane SOUARE sur le site officiel du club.

Malgré son élimination en Ligue des champions, le club de Matam leader invaincu dans son championnat a toutes ses chances pour intégrer la phase de poules de cette Coupe CAF. Néanmoins l'entraîneur d'Horoya AC préfère garder les pieds sur terre.

« Il ne faudra surtout pas prendre cette équipe à la légère. Je rappelle qu'elle a passé deux tours en Coupe CAF, donc il va falloir être vigilant. Elle a aussi fini troisième du championnat du Maroc.

Quand on sait les grosses équipes qui sont là-bas - les deux clubs de Casa, le FUS qui a été champion, et les FAR - ça veut dire que Tanger a de la qualité. Il faut donc les prendre très au sérieux ».

S'imposer et avec une marge conséquente avant la manche retour de cette rencontre comptant pour les barrages de la Coupe CAF, c'est le but visé par le HAC. Et ça, les joueurs semblent l'avoir compris. Ce n'est pas Ocansey MANDELA qui dira le contraire.

« Tout le monde sait que ce match est très important pour nous. Nous les joueurs sommes conscients de cela. On sait qu'il faudra marquer beaucoup de buts à domicile, avant d'aller au Maroc.

On sait ce qui nous attend là-bas, donc la qualification se joue ici. Il est très important que nous marquons des buts, mais surtout ne pas encaisser ».