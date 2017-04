Les membres de Wassolon Agency Communication disent célébrer cet anniversaire sous le haut patronage du président de la république et son gouvernement. Une occasion donc, de rappeler à ces autorités la problématique de l'exercice du métier du journalisme en Guinée, les défis et les perspectives.

La presse a joué et continu à jouer un rôle important dans ce pays, mais selon le président de Wassolon Agency, cette presse est confrontée aujourd'hui à d'énormes difficultés qui méritent d'être débattues par les professionnels de médias, patrons et dirigeants lors de ces différentes rencontres qui seront organisées à cet effet, en vue de trouver des solutions, a indiqué Aboubacar Diallo.

Le président de Wassolon Agency, Aboubacar Diallo a expliqué le choix du thème et les motivations de leur structure : « Nous (journalistes) avons remarqué que cette date internationale passe le plus souvent sous silence dans notre pays.

