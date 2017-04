Guinée: Hôpital régional de Labé - La bonne surprise du directeur de l'hôpital à ses employés

Il ne reste plus qu'à espérer que ce retour en grâce saura aussi se manifester dans les rapports au sommet entre le DG et son adjoint.

Jusque là considéré comme un "trouble fête" pour avoir osé peindre l'État de ses rapports avec son supérieur Docteur Sall,le Docteur ... .a gagné le respect de ses collaborateurs et est désormais considéré comme le héros qui a fait bouger favorablement les lignes en bravant l'autorité de son supérieur hiérarchique direct ,des autorités de la santé et même du gouverneur de région qui estimaient tous que ce genre de détails ne devaient pas être soumis au ministre.

Bref ,ce 5 Avril l'hôpital régional avait ses couleurs de fête et le sourire était sur tous les visages, des plus hauts cadres aux agents d'entretien ou autres vigiles.

Toutes les primes de prestation suspendues depuis belle lurette on été rétaSall,les traitements jusque là en deçà du plancher ont été revus à la hausse et d'autres salaires qui dépassaient à peine ce seuil ont été boosté.

