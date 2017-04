Congo-Kinshasa/Algérie: Coupe CAF - Mission difficile pour la JS Kabylie à Lubumbashi

Ce dimanche, la JS Kabylie affronte le TP Mazembe dans le cadre des seizièmes de finale bis de la Coupe CAF, le dernier tour avant la phase des poules.

La mission des coéquipiers du capitaine du capitaine Ali Rial ne s'annonce pas de tout repos, à commencer par cette première manche prévue au bouillonnant stade de Lubumbashi.

« On fera tout pour réaliser un bon résultat à Lubumbashi afin de bien négocier le match retour chez nous.

Notre objectif reste le maintien en championnat, mais nous allons défendre crânement nos chances en Coupe de la Confédération », a indiqué l'entraineur-adjoint des « Canaris » Faouzi Moussouni dans des propos relayés par l'APS.

Le driver en chef Rahmouni souligné au micro de nos confrères du Buteur qu'à la JSK toutes les compétitions ont une valeur.

Toutefois, il avoue qu'avec la position du club en championnat, il est difficile de jouer sur tous les fronts : «Toutes les compétitions sont importantes. On défendra nos chances à fond en Coupe CAF.

On va chercher un bon résultat qui va nous permettre de préparer sereinement le match retour. Toutefois, le championnat reste la plus grande priorité, on doit assurer le maintien le plus vite possible et nous allons redoubler les efforts pour sauver la JSK.»

Pour le capitaine Ali Rial, l'objectif principal pour son équipe reste le maintien parmi les clubs de l'élite. Néanmoins, il affirme qu'ils joueront à fond leurs chances dans cette Coupe CAF.

«La précieuse victoire face au NAHD en championnat nous permet de souffler et de jouer les prochains matchs avec un bon moral. On fera tout pour assurer notre maintien en Ligue 1 Mobilis.

Pour le match face au TP Mazembe, il sera certainement difficile. Cependant, nous le jouerons avec la ferme intention de réaliser un bon résultat et augmenter nos chances de nous qualifier à la phase des poules.

Même si notre objectif principal est d'assurer notre maintien en championnat, nous ferons tout pour aller le plus loin possible dans cette compétition continentale», a déclaré le capitaine kabyle.

Le fait que les Canaris soient toujours en course en Coupe CAF, son orgueil et notamment le seul nom de son hôte du jour, obligera les Ali Rial et consorts, à relever demain face au TP Mazembe un premier défi, avant la seconde confrontation, prévue à Tizi Ouzou.

A rappeler que la JSK avait déjà affronté le TP Mazembe à deux reprises, en 2001 et 2010 : elle avait gagné la première édition et perdu la seconde dans les ultimes minutes de la rencontre.