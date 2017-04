Congo-Brazzaville: Diversification de l'économie - Le Pade II en cours de préparation

La deuxième phase du Projet d'appui à la diversification de l'économie (Pade) mettra un accent particulier sur l'amélioration du climat des affaires puis la compétitivité des Petites et moyennes entreprises.

Le chef de mission de la Banque mondiale (BM), Lorenzo Bertolini l'a annoncé au directeur de cabinet de la ministre du Plan, le 7 avril à Brazzaville, à l'issue d'une mission de supervision du Pade I et de préparation du Pade II.

« A la demande du gouvernement, la BM a mobilisé une mission d'identification d'un programme relai. On a travaillé avec des acteurs des secteurs public et privé, ainsi que les partenaires techniques et financiers du Congo pour identifier les contours de cette nouvelle opération », a indiqué Lorenzo Bertolini.

Précisant :« Nous avons fait un travail de fonds et installés les bases. Dans les prochains mois, nous passerons à l'élaboration détaillée des différentes composantes de ce projet avec l'équipe gouvernementale ».

Selon Joseph Mbossa, coordonnateur du Pade, la deuxième phase dudit projet devra tirer profit de tous les atouts du Pade I, afin de mettre en ordre de production, certaines entreprises qui doivent être compétitives avec un climat d'affaires suffisamment attractif, de façon à cibler le marché national, amoindrir les importations et exporter pour améliorer la balance commerciale du pays.

Plus déterminant avec des ressources un peu plus importantes, le Pade II devra porter à l'échelle internationale et nationale, l'ensemble des mécanismes et outils expérimentés dans la première phase.

Le Pade II devra accélérer la cadence

Après l'entretien avec le directeur de cabinet de la ministre du Plan, l'équipe de la BM conduite cette fois-ci par le coordonnateur résident de cette institution au Congo, Djibrilla Issa, a conféré avec la ministre des PME, Yvonne Adélaïde Mougani.

Au centre de leurs échanges, l'engagement du Congo et de la BM de passer au Pade II. « Il y a des investissements de l'ordre de 70 millions de dollars qui avaient été mobilisés à travers le Pade ; des PME ont reçu des formations qui se sont développées en partenariat avec Total. Il faudrait maintenant accélérer la cadence, redoubler d'efforts », a signifié Djibrila Issa.

Cofinancé à part égal (50%) par le gouvernement congolais et la Banque mondiale (BM) depuis 2011, le Pade I va se clôturer en décembre prochain.

D'après ses deux signataires, le projet a atteint ses objectifs. Le climat des affaires est de plus en plus connu, le fonds d'appui à coûts partagés suffisamment expérimenté.

En ce qui concerne la promotion proactive des investissements hors pétrole, des partenariats stratégiques ont été expérimentés via des projets ayant permis de vendre le Congo comme un véritable pays d'affaires où le secteur privé devrait jouer son rôle moteur dans le cadre du développement.