Organisées par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM), les formations intutilées «Primo entrepreneur» et «Parcours de l'entrepreneur» lancées respectivement en septembre 2016 et en mars derniers, sont des activités pérennes, a informé Sylvestre Didier Mavouenzela, président de ladite chambre, le 6 avril au cours d'un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville.

Encore très peu connues des ponténégrins, ces deux formations ont été initiées dans le cadre du compagnonnage, qui est un projet initié par la Conférence permanente des chambres de commerce africaines et francophones (CPCCAF) réalisé avec l'appui financier de l'AFD (Agence française de développement). Il durera trois ans et porte sur la formation, la gouvernance et l'appui aux entreprises.

Evoquant le volet formation, Sylvestre Didier Mavouenzela a signalé que la CCIAM a initié un certain nombre de projets, dont les formations primo entrepreneur et Le parcours de l'entrepreneur, et mis en place un catalogue de formations.

Dans ce cadre, elle envisage aussi le développement de son CEFA (Centre d'études, de formation et d'apprentissage) de mécanique automobile.

D'après ses explications, la formation «primo entrepreneur» lancée en septembre 2016, est destinée à renforcer les connaissances de base et les compétences des chefs des TPE (Très petites entreprises) et PE (Petites entreprises) pour une meilleure gestion de leurs structures.

Elle a déjà connu 4 sessions et la dernière s'est déroulée du 27 au 31 mars dernier. Cette activité animée par les cadres du CGA (Centre de gestion intégrée) de la chambre de commerce de Pointe-Noire, a permis aux participants d'être plus outillés sur la fiscalité, la comptabilité de base, la maîtrise des coûts et la gestion des stocks.

Au cours des échanges avec David Ruffin, CMMR des pays de la Loire missionné par l'AFD, qui est intervenu au terme de la formation, les participants ont dit leur satisfaction et suggéré le prolongement de la formation pour une connaissance approfondie des différents thèmes.

Tenant compte de leurs difficultés, ils ont aussi proposé des sujets qui pourraient constituer des thèmes pour les prochaines formations primo-entrepreneur.

Pour ce qui est du parcours de l'entrepreneur, c'est une formation qui concerne les moyennes et grandes entreprises. Elle a démarré le 7 mars de cette année pour la première promotion, et le 3 avril dernier pour la deuxième promotion.

Cela, une durée de 6 mois. Animée par des experts de la place, le parcours de l'entrepreneur est destinée à rendre plus compétents et efficaces les dirigeants d'entreprise dans les domaines de la gestion, du management et de l'organisation.

La réalisation de ces deux projets de formation, a indiqué David Ruffin lors de son intervention à la formation Primo entrepreneur, a été rendue possible grâce aux compétences de la CGA, de la politique du président et du bureau de la CCIAM qui veut aussi pérenniser la formation des mécaniciens automobiles axée sur la lecture des schémas électriques, une activité qui a été officiellement lancée la semaine dernière.

Toutes ces activités destinées à rendre plus compétents et efficaces les dirigeants d'entreprise que la CCIAM est entrain de pérenniser répondent bien aux différentes missions de la CCIAM de Pointe-Noire, à savoir : représenter les intérêts des entreprises commerciales, industrielles et de service, assurer la formation des entrepreneurs et apporter un appui aux entreprises.

Et selon Sylvestre Didier Mavouenzela, outre les formations, le compagnonnage a occasionné une véritable réforme à la CCIAM : «Le compagnonnage nous a permis de nous doter d'un plan stratégique et de mettre au point une liste des produits que nous commercialisons. Il a révolutionné la façon de travailler à la CCIAM où il y a désormais une vraie réforme».