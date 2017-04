Congo-Brazzaville: Emploi - Le Congo et le BIT désormais liés par un protocole d'accord

Le vice-président de China overseas infrastructure development and investment corporation limited (COIDIC), Yuan… Plus »

Donc, nous appuyons non seulement la partie gouvernementale mais également les organisations d'employeurs et de travailleurs.

« Comme vous le savez, le BIT est une agence du système des Nations unies qui est tripartite et qui a quatre priorités stratégiques : la protection sociale, les promotions de l'emploi, les normes internationales du travail et le dialogue social.

Le BIT avec le Pnud et d'autres partenaires, tiennent à appuyer ce processus. Nous devons maintenant passer à une phase beaucoup plus opérationnelle.

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, et la directrice pays du Bureau international du travail (BIT) pour les deux Congo, Aminata Maïga, ont conclu le 7 avril à Brazzaville un protocole d'accord pour définir leurs domaines de collaboration

