Sénégal: Vaste opération de nettoiement en prélude du 137 ème appel de Seydina Limamoulahi

Ce sera ensuite au tour de la grande mosquée et du de "Xyntena", où se trouve la grotte qui avait vécu la lumière prophétique pendant plus de "1.000 ans", de bénéficier des actions de "Vision 219".

"C'est aussi une autre étape de l'opération. Les 22 et 23 avril, nos équipes se chargeront du nettoiement du domicile du Khalife général, Seydina Abdoulaye Thiaw, et de ceux de ses frères... ", indique-t-il.

Du 22 au 23 avril, ce sont les domiciles de l'actuel Khalife général, Chérif Abdoulaye Thiaw Lahi, et de ses frères et autres, qui seront nettoyés.

Ensuite, les autres quartiers traditionnels du village prendront le relais, toujours sous la supervision de "Vision 2019". "Ce sera après l'espace de Diamalahi et le cimetière, le tour des sept quartiers, à savoir Tonghor, Ndenatt, Dagoudane, Ndangane, Mbenguène, Ngaparou et Layenne.'

Depuis dix heures, des femmes, des jeunes filles et garçons, ainsi que des pères de familles ont pris d'assaut ce vaste espace, pour ramasser les débris et tamiser le sable fin. L'endroit va en effet accueillir des milliers et des milliers de fidèles.

Dakar — L'esplanade de Diamalaye et environs vit depuis ce samedi, et ce, jusqu'à vendredi prochain au rythme d'une vaste opération de nettoiement, en prélude de la 137ème édition de l'Appel de Seydina Limamoulayhi, prévu du 27 au 28 avril.

