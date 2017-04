Il a ensuite dit toute sa satisfaction de l'engagement des uns et des autres et a prié pour que la baraka de Serigne Fallou se manifeste en toute personne qui a œuvré pour la réussite de cet évènement qui commémore sa venue au monde.

La région médicale a, elle aussi, promis de reconduire le dispositif de l'an dernier. Le représentant du médecin-chef de région a auparavant assuré de l'amélioration du dispositif avec 12 postes de consultation avancés, en plus des structures en place et la disponibilité de médicaments.

La Senelec qui a prévu de mettre la cité religieuse hors délestage trois jours avant et trois jours après, a invité la commune à participer dans le remplacement des ampoules défectueuses et des poteaux électrique défectueux pour un bon éclairage public.

La sécurité a été au cœur des préoccupations et le comité d'organisation a salué les efforts de la police et de la gendarmerie à Touba.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.