La ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, l'a indiqué lors des… Plus »

A cet égard, les résultats attendus se résument à ce qui suit : participer à l'insurrection de l'audace conceptuelle par l'innovation intellectuelle ; devenir en 2017 acteur de l'abolition de l'obsolescence créatrice africaine ; bénéficier des résultats des travaux de l'Association des Universités de connaissances Africaines portant sur la construction de nouvelles souverainetés collectives ; donner aux révolutions silencieuses africaines en cours sur le continent des moyens d'expression et d'action ; intégrer un cadre de travail pour la conceptualisation de nouveaux paradigmes africains, etc.

Cette rencontre a permis un grand moment d'échanges entre l'animateur et l'auditoire. A l'issue de la séquence des questions-réponses, le public a quitté la salle en étant satisfait et informé.

Selon lui, la Pensée stratégique endogène africaine (PSEA) organise la destruction créatrice des paradigmes postcoloniaux par un processus d'innovations africaines face aux « sept faims » du peuple appelées communément thématiques sociales, à savoir : « l'accès à une nourriture suffisante et de qualité, l'accès aux soins de santé de qualité, l'accès au travail et à la sécurité pour tous, l'accès à un toit décent, à l'eau potable en qualité et quantité suffisante, etc. ».

« La Pensée stratégique endogène africaine et la Nationale stratégique : les nouveaux paradigmes d'émergence africaine », tel a été le thème de la conférence publique organisée le samedi 1er avril par l'Université Marien Ngouabi et l'Association des Universités de Connaissances africaines (UCA) à l'occasion des conversations stratégiques.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.