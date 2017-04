Sénégal: Diass - Le DG de l'ADM prône la sensibilisation pour permettre aux jeunes de profiter des opportunités d'emploi

Diass (Mbour) — Le directeur général de l'Agence de développement municipal (ADM), Cheikh Issa Sall, a plaidé samedi pour la sensibilisation et l'information des jeunes, afin de les amener à pouvoir tirer profit des opportunités d'emploi qui s'offrent à eux et contribuer au développement de leurs terroirs.

M. Sall s'exprimait à l'occasion d'un forum citoyen sur "la formation et l'emploi des jeunes", initié par l'économiste-écrivain, Mamadou Ndione, responsable de l'Alliance pour la République (APR, au pouvoir), dans la commune de Diass.

Selon lui, la commission jeunesse du mouvement "Agir avec Macky pour le développement de Mbour" (AMDEM Cakanam) a prévu dans son programme d'activités, l'organisation d'un forum sur l'emploi.

"Il nous faut nous épauler et nous inspirer mutuellement des bonnes actions comme ce forum qui transcende tous les clivages sociaux et appartenance politique, pour permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi et de pouvoir contribuer au développement de leur pays", a lancé M. Sall, président d'AMDEM Cakanam.

"Diass, qui va devenir une ville extrêmement importante dans le dispositif du Plan Sénégal émergent (PSE), va être au centre de ce qu'on appelle désormais +le triangle Dakar-Thiès-Mbour+ qui sera un hub autoroutier. Suffisant pour que la jeunesse locale puisse se préparer, mais avec l'accompagnement de cadres compétents qui ont l'amour de leur terroir", a indiqué M. Sall.

Mamadou Ndione a annoncé que le chef de l'Etat a prévu de dégager une enveloppe de 50 milliards de francs CFA sous forme de bourses pour la formation professionnelle des jeunes.

Il a précisé que c'est pour informer la jeunesse de la commune sur l'existence de cette enveloppe et ses mécanismes que ce forum a été initié.

L'objectif vise à leur permettre d'en profiter au même titre que les autres jeunes du pays, afin de pouvoir travailler au niveau de l'AIBD et des autres structures mises en place par l'Etat du Sénégal dans cette zone.

"A travers ce forum, nous essayons de rapprocher les structures évoluant dans le milieu de la formation professionnelle et de l'emploi avec la jeunesse de Diass, notamment l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), l'Office national de formation professionnelle (ONFP) et l'AIBD", a-t-il expliqué.

Le président du Conseil communal de la jeunesse de Diass, Ousmane Bop Ciss, a invité les jeunes à s'orienter vers l'auto-emploi, estimant que "sans qualification professionnelle, il est impossible à un jeune de prétendre à un emploi au niveau des entreprises installées dans la zone".