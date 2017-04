Sénégal: Médina Gounass reste un lieu de culte en dépit de sa modernisation

Dakar — La cité religieuse de Médina Gounass demeure toujours un sanctuaire propice au dévouement à Dieu en dépit de sa modernisation, a soutenu samedi Thierno Amadou Talla, un député originaire de cette commune du département de Vélingara (Sud).

"Malgré certaines installations modernes aménagées sur le site pour accueillir les fidèles, le Daaka demeure toujours un lieu de culte et de retraite spirituelle pour se consacrer à l'adoration de Dieu", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

La 76ème édition du "Daaka" démarre ce samedi et se poursuivra jusqu'au 17 avril. Cette manifestation attire chaque année des milliers de pèlerins venus de plusieurs pays de la sous-région. Le nombre de pèlerins s'accroît d'année en année.

Interrogé sur l'impact des innovations apportées dans l'organisation, M. Talla, député originaire de Médina Gounass, soutient que "la modernité n'est pas en soi une mauvaise chose qui pourrait influencer les fidèles dans leur religion".

Le parlementaire originaire de Médina Gounass évoque, pour étayer ses propos, l'utilisation des véhicules en lieu et place des charrettes et autres transports hippomobiles, ainsi que l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour rapprocher davantage les communautés.

"Ce n'est pas un problème. L'essentiel est que le Daaka reste un lieu de culte, où les hommes et les femmes ne se mélangent pas.

Le site continue à accueillir des pèlerins qui vivent et travaillent ensemble, se consacrent au +zikr+ et à la lecture du Saint-Coran", a insisté M. Talla, dont le père, Thierno Bachir Talla, était un fidèle et un bras droit du fondateur du village de Médina Gounass, Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ.

Il ajoute que "les pèlerins viennent aussi pour écouter le message du khalife de la famille de Gounass, ainsi que pour s'éloigner des choses de ce bas-monde, de leurs familles et de leurs activités quotidiennes, pour se retrouver dans la forêt".

"L'installation de tentes modernes, le bitumage des routes, la réalisation d'ouvrages hydrauliques et téléphoniques et l'éclairage du site, peuvent améliorer les conditions de la retraite spirituelle des pèlerins", a-t-il fait valoir, citant en exemple le Mont Mina, une des étapes clés du pèlerinage à La Mecque (Arabie Saoudite).

Le député a rappelé que le président Macky Sall a, dès son accession au pouvoir, pris l'engagement de moderniser le +Daaka+ de Médina Gounass, dans le cadre de son programme de modernisation des cités religieuses du Sénégal.

"C'est pourquoi, il a pris des initiatives allant dans ce sens, ici, à Médina Gounass. Si elles sont couronnées de succès, il compte les élargir aux autres cités religieuses", a soutenu Amadou Tidiane Talla.

Il a souligné que cette initiative vise à lutter aussi contre la récurrence des incendies sur le lieu de culte, où la plupart des installations sont en paille.