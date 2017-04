Sénégal: Le virage numérique incite à une "requalification" dans la presse sénégalaise

Cependant, "nécessairement, quand cela modifie ce que nous faisions à l'ancienne, il suscite quelques craintes pour un certain nombre de gens", et même s'il reste "une curiosité pour d'autres, il emballe tout le monde". Et de prôner une "réflexion prospective".

En effet, la presse ne doit pas simplement se contenter des acquis, mais doit aussi en permanence se remettre en cause, parce que le numérique arrive et avec force, a-t-il prévenu.

"Ceci est non seulement nécessaire, mais cette adaptation est impérative. Parce que ce sont des métiers qui vont changer et si nous ne changeons pas, c'est le numérique qui va nous imposer son diktat", a-t-il averti.

Pour lui, le numérique accroît la notion de vitesse et modifie le procédé de collecte et de traitement de l'information. Il impose aux journalistes des adaptations en arrivant de façon fortuite, mais dans une grande accélération, a-t-il fait observer.

Le numérique en imposant à la presse "son rythme de fonctionnement, impose également des adaptations et des modifications en profondeur", a-t-il indiqué, estimant que la requalification est "plus présente aujourd'hui".

"Puisque le numérique va modifier la façon dont nous percevons notre profession, il y a donc un certain nombre de réorganisation que cela impose. Cela modifiera notre rapport au temps et aux sujets sur lesquels nous travaillons", a-t-il soutenu.

Le virage numérique incite à une "requalification" dans la presse sénégalaise, a affirmé samedi Mamadou Ndiaye, journaliste et chargé de la communication à la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.