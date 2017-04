Ile Maurice: Super Cash Back Gold - Un Sud-africain réclame Rs 32 millions à l'État mauricien

Sa plainte est aussi dirigée contre le National Property Fund, la Financial Services Commission et la Financial Intelligence Unit. Il a retenu les services de Me Urmilla Boolell, Senior Counsel.

Pour Ernest Hartmut Nolte, les agissements des ministres constituent un acte illégal et une faute lourde. Il estime que le transfert des actifs du groupe BAI à la National Property Fund dans le but de rembourser les assurés n'est pas légal.

Dans sa plainte rédigée par Me Feroza Maudarbocus Moolna, Senior Attorney, le Sud-africain indique que de grands retraits de la Bramer Bank ont été effectués par des ministres et plusieurs institutions gouvernementales.

Dans une plainte faite le 3 avril, il réclame donc à l'État la somme de Rs 32 308 000, qui représente le montant qu'il avait placé, soit Rs 17 millions, plus Rs 4808000 et des dommages moraux de Rs 10 millions.

