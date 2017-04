Madagascar: Garderie pour les grandes vacances - Les réservations commencent dès maintenant

Les vacances des enfants et les congés des parents coïncident rarement. La garde des petits devient un véritable casse-tête pour leurs parents. Heureusement que les garderies existent, mais il faut réserver des mois à l'avance pour être sûr d'avoir une place.

Pour certains parents, le problème de garde durant les vacances ne se pose même pas ; parce qu'il y a la nounou, ou la mamie... Mais pour beaucoup d'autres, il est plus que jamais d'actualité.

D'une part, parce que l'insécurité qui règne fait qu'il est compliqué de trouver une « mpitaiza » et « mpanampy » de confiance.

D'autre part parce que les mamies sont de plus en plus jeunes et actives professionnellement-ce qui est plutôt une bonne chose-donc elles n'ont plus de temps pour le « taizan-drenibe » dans les jours ouvrables.

Réservations. Les garderies présentent l'avantage de pouvoir accueillir les écoliers durant les jours ouvrables et parfois même le samedi de 8h à 18h (voire 19h). Les parents ont donc une marge de temps pour déposer et récupérer leur progéniture avant et après leur travail.

Du fait de leur praticité, nombre de parents optent pour les garderies. Les places viennent donc souvent à manquer, parce que la plupart des familles réservent à l'avance, vers le mois d'avril comme dans le cas d'un établissement privé de la capitale que nous avons consulté.

Les frais s'élèvent en moyenne à 120 000 ar, déjeuner compris et goûter en sus. Attention, il ne s'agit que d'une moyenne. Le prix peut facilement doubler d'un endroit à un autre.

Avantages. Les garderies sont souvent effectuées par des établissements scolaires, des activités ludiques de qualité et adaptées à leur âge seront donc proposées aux écoliers : initiation aux arts plastiques, au jardinage, au chant, petit atelier de cuisine, classe verte et éducation environnementale adaptée à leur âge, etc.

Une éducatrice au sein de l'établissement consulté confirme : « Notre but durant les grandes vacances est d'aider les enfants à s'épanouir en leur proposant des activités ludiques et propices à la détente-leit-motiv des vacances-

Ils ne sont donc pas là pour « apprendre » comme durant les jours de classe, mais pour s'amuser et découvrir.

Les enfants trouvent également leur bonheur, car ils peuvent dépenser leur énergie tout en s'amusant, au lieu de se tourner le pouce à la maison et en faire un joli bazar... En attendant les « vraies vacances » avec papa et maman !