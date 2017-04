Congo-Brazzaville: Brazza la Culturelle !

Décrétée par l'Unesco, ville créative pour la musique, Brazza la belle et la verte, ville capitale de la République du Congo se pare de ses plus beaux attributs pour abriter la onzième édition du Festival Panafricain de musique du 8 au 15 juillet prochain.

Il faut avouer que son positionnement actuel parmi les principales vitrines culturelles du continent africain, lui a valu de passer par moult et moult tentatives de séduction.

Parmi les nombreuses activités culturelles qui ont forgé la renommée de la ville créative, il y a, il faut bien le reconnaître, le Festival Panafricain de musique (Fespam).

Le Festival panafricain de musique, événement culturel pluridisciplinaire, l'un des plus prisés sur le continent africain se tient depuis 1993 tous les deux (2) ans à Brazzaville.

Autour de spectacles de musique, d'un symposium, d'une exposition d'instruments de musique, d'ateliers de formation, du marché africain de la musique (MUSAF), de l'élection Miss Fespam et de plusieurs autres activités connexes et touristiques.

Il est une émanation de l'Union Africaine, car organisé par le gouvernement de la République du Congo, en partenariat avec les organisations et/ou organismes ci-après : Unesco, Ciciba, CIM, Africom.

Les Tam- Tam d'or, trophées de la musique, consacrent et honorent les artistes musiciens du Congo. En effet, depuis 2005, le prix Tam-Tam d'or conçu et réalisé par M. Médard Milandou fait de la musique moderne, traditionnelle et religieuse son cheval de bataille sans négliger ceux qui œuvrent de près ou de loin à la promotion de l'art orphique.

Les Feux de Brazza, biennale, est un festival populaire et international qui honore les musiques traditionnelles en privilégiant les échanges culturels traditionnels.

Né également en mai 2005, il accueille des groupes d'artistes d'Afrique, musiciens et danseurs, artistes peintres et chercheurs et se targue de symboliser la tradition ancestrale qui doit se pérenniser.

Il s'agit donc de la sauvegarde des traditions culturelles africaines et aussi de leur transmission aux générations futures.

Les Sanza de Mfoa et la Nuit du Congo à : concepts du groupe GPY mettent un accent sur la promotion sur les plans national et international des arts et des lettres du Congo.

Si le premier, se consolide dans les hommages à rendre aux récipiendaires méritant, le second se donne pour créneau de projeter une image positive du Congo à l'extérieur du pays.

Les nombreuses sculptures et statues qui ornent désormais Brazzaville témoignent de la persistance d'intérêt des Congolais pour les arts plastiques et, hormis les évènements culturels majeurs cités, il existe à Brazzaville de nombreuses autres activités en matière d'art moderne comme à l'école de peinture de Poto-Poto qui fût créée en 1951 à l'époque précoloniale par le français Pierre LODS et où l'on trouve gouaches et toiles de grande qualité.

Il faut également citer la galerie des Dépêches de Brazzaville et le marché Plateau au Centre-ville qui rivalisent en qualité pour permettre aux passionnés et autres collectionneurs d'apprécier différents objets d'art dont masques, statues, lances et couteaux, monnaies et tissus.

Et que dire du célèbre Memorial Pierre-Savorgnan-de Brazza, cette grande œuvre architecturale moderne qui se distingue désormais comme monument de charme en plein centre ville ?

Les Galeries Konongo, pour la sculpture sur bois, An'case pour le style abstrait, figuratif et le collage sont également des fiertés de la culture congolaise.

L'Institut français du Congo autrefois appelé Centre culturel français joue pleinement son rôle de promoteur et outil de promotion des cultures congolaise, française et francophone.