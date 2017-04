Soulignons que Patronage est logé dans le groupe B très relevé en compagnie de AS Hammamet (Maroc), Minuh du Cameroun, HC JSK de la RDC, Niger United du Nigeria Raja d'Agadir (Maroc) tandis que les filles de Cara sont dans le même groupe avec TKC du Cameroun, THBC de Madagascar et AL Nouacer de Casablanca (Maroc).

Ce qui n'a pas permis au staff technique d'honorer son programme de stage. « Il y a des séances qu'on a pas pu faire parce qu'il fallait travailler matin et après midi. Et, comme les moyens ne venaient pas, on était obligé de les éliminer. C'est pour dire qu'il y a un manque de volume de travail ».

« La dernière fois nous étions 4e, cette fois-ci nous allons essayer de monter à la 3e place, c'est l'objectif, et si on peut faire mieux que ça c'est une bonne chose », a poursuivi le directeur technique de Patronage.

Il reste la dernière phase qu'on va finaliser à Brazzaville notamment sur l'adaptation de la salle et rencontrer les adversaires qui sont un peu plus aguerri que ceux qui sont à Pointe-Noire», a indiqué le directeur technique de cette équipe, Théophile Mboungou.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.