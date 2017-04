Madagascar: African Business Connect - La BCME prête à financer des projets d'infrastructures

Cette première banque marocaine implantée en Afrique de l'Est et en Afrique Australe, insiste sur le financement des projets d'infrastructures.

Durant cette African Business Connect, des rencontres B to B sont organisées afin d'identifier des projets d'investissement couvrant plusieurs secteurs. Il s'agit entre autres, de l'agri-business, les énergies renouvelables et les infrastructures.

Et ce joint-venture est aussi le gage de la pérennité du développement socio-économique d'un pays », a expliqué Fadel EL Halaissi, Directeur Général BCME-Bank of Africa.

De son côté, la BMCE Bank Of Africa, qui accompagne près de 80 entreprises marocaines, se dit prête à financer des projets d'infrastructures, et ce, dans le cadre d'un Partenariat Public-Privé.

« L'objectif vise à renforcer les échanges commerciaux entre Madagascar et le Maroc, via le développement des partenariats entre les secteurs privés des deux pays, et ce, dans un esprit gagnant-gagnant », a évoqué le Premier ministre, Mahafaly Solonandrasana, lors de l'ouverture de cet événement hier.

