Congo-Brazzaville: Scène ouverte - Une semaine de cultures urbaines 100% hip-hop

Le hip hop ne cesse d'évoluer à Pointe-Noire, il est même devenu l'une des scènes urbaines les plus attractives dans la ville océane. Et grâce à la semaine des cultures urbaines, de nombreux jeunes arrivent également à démontrer l'étendue de leur talent.

Cette scène a en effet, permis à ces jeunes artistes d'éprouver leurs propositions en conditions réelles devant un public friand de nouveauté. Trois lauréats ont été retenus pour cette journée à savoir, Milano Royal, Verdi One et Basta.

L'objectif de cette scène ouverte dont le jury était présidé par Shadow la Ménace et l'animation a été assurée par Mélos, était de faire découvrir et faire la promotion du Hip Hop dans la ville de Pointe-Noire.

Après plus d'une heure de compétition, la programmation a donné à voir et entendre la richesse de la culture Hip Hop, un art en pleine expansion qui prend ses racines aux États-Unis.

